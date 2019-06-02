В первый день лета на улице Советской в Смолевичах было многолюдно, весело и красочно. Здесь прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.





У каждого из нас с детством связаны самые светлые, чистые и добрые воспоминания. Это время, когда окружающий мир кажется огромным, небо – ясным и безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню.





Воспоминания о детстве остаются с нами на всю жизнь. Поэтому День защиты детей – праздник, который важен и для взрослых, которые несут ответственность за развитие молодого поколения.





Уже 14-й год в этот праздничный день в нашем городе проходит районный фестиваль детского творчества «Город детства моего».





Дарить позитивные эмоции детям – это очень благородная и благодарная миссия, поэтому в организации праздника приняли участие многие учреждения и организации Смолевичского района.









Радовали ребят и их родителей сразу на нескольких площадках, главной из которых стала сцена, расположенная напротив Смолевичского городского молодежного центра. Детские голоса, смех и веселые игры, песни и танцы были здесь повсюду.

Пусть детство будет счастливым, а все лето, как и его первый день, солнечным.

















Подробнее о мероприятии читайте в следующем номере нашей газеты.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.