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Цена как у минимальной — комплектация как у максимальной: выгодный лайфхак от Karcher
03.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Еще весной мы предлагали нашим читателям пройти
Да, такое возможно благодаря новой акции от Karcher. В рамках нее при покупке аппарата К4 или К5 Full control вы абсолютно бесплатно получите полный набор того, что в любом случае понадобится обладателю моечного аппарата. Кстати, эти мойки можно купить в рассрочку на 12 месяцев от «Приорбанка» или на 4 месяца по карте «Халва» (а также по другим картам рассрочки).
Итак, начнем со старшей модели.
Karcher К5 Full control
Мини-мойка Karcher K5 Full Control с барабаном для шланга гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для регулярного устранения загрязнений средней степени.
Пистолет Full Control и струйные трубки. Три режима давления и режим подачи моющего средства обеспечивают оптимальные условия для каждой поверхности. Давление можно регулировать крутя струйную трубку Vario Power, пока не будет показан желаемый уровень. Светодиодный дисплей на пистолете Full Control позволяет легко проверить настройки.
Парковочное положение для легкого хранения принадлежностей в любое время. Пистолет Full Control и струйные трубки могут удобно хранится на аппарате во время перерывов в работе. Пистолет Full Control всегда под рукой. Пистолет Full Control и струйные трубки могут удобно хранится на аппарате.
Система забора химии Plug ‘n’ Clean. Быстрое, легкое и удобное применение моющих средств с аппаратом высокого давления. Благодаря системе Plug ‘n’ Clean моющее средство можно легко заменить одним движением.
Подарки для К5 Full Control
Как мы и говорили, при покупке минимойки Karcher K5 Full Control только в июне вы совершенно бесплатно получите комплект, который рано или поздно каждый владелец аппарата все равно приобретает себе. Ведь это здорово расширяет функционал любой минимойки. Итак, список бесплатных «июньских» дополнений:
Cредство для удаления следов насекомых, 3в1, 500 мл
Средство бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решеток радиаторов, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей (
Пенная насадка 0,6 л
Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобиля, мотоцикла. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева (
Средство для мойки высоким давлением RM 806
Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения, такие как пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесная смола, глина и т. д. (
А кроме этого вас ждет еще один удобный аксессуар:
Мягкая щетка WB 60
Моющая щетка прекрасно подходит для очистки площадей больших размеров, например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов, рольставней.
Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, высокой производительностью благодаря большой ширине (248 мм), наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки (
Полные технические характеристики K5 Full Control можно найти по ссылке ниже
А сейчас мы перейдем к младшей модели
Karcher K4
Минимойка K4 оснащена прочным и мощным двигателем с водяным охлаждением. Эта минимойка с системой быстрого подключения Quick Connect и 6-метровым шлангом высокого давления предназначена для периодического удаления умеренных загрязнений. Струйная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза подходят для чистки автомобилей, садовых ограждений, велосипедов и т.д. Давление воды можно просто регулировать вращением VPS в соответствии с очищаемой поверхностью. Грязевая фреза с вращающейся струей легко удаляет стойкие загрязнения. Встроенный фильтр воды надежно защищает насос от попадания частиц грязи. В комплекте: универсальное чистящее средство (1 л).
Преимущества:
Прекрасный результат очистки. Надежный двигатель водяного охлождения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения.
Система забора химии Plug ‘n’ Clean. Благодаря Plug ‘n’ Clean моющее средство заменяется одним простым движением.
Система быстрого подключения Quick Connect. Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету – всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Подарки для К4
При покупке мойки K4 так же, как и при покупке K5 Full Control, в качестве бесплатных бонусов вы получите следующий набор: средство для удаления следов насекомых (500 мл), пенная насадка (0,6 л) и средство для мойки высоким давлением RM 806.
Более подробно узнать технические характеристики и стоимость минимойки Karcher K4 можно по ссылке ниже
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