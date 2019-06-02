 Цена как у минимальной — комплектация как у максимальной: выгодный лайфхак от Karcher

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще весной мы предлагали нашим читателям пройти тест и выяснить, какая минимойка Karcher им подойдет лучше всего и за какой период она себя окупит. А сегодня мы расскажем о том, как приобрести мойку высокого давления в максимальной комплектации по цене мойки в минимальной комплектации.





Да, такое возможно благодаря новой акции от Karcher. В рамках нее при покупке аппарата К4 или К5 Full control вы абсолютно бесплатно получите полный набор того, что в любом случае понадобится обладателю моечного аппарата. Кстати, эти мойки можно купить в рассрочку на 12 месяцев от «Приорбанка» или на 4 месяца по карте «Халва» (а также по другим картам рассрочки).

Итак, начнем со старшей модели.

Karcher К5 Full control

Минимойка K 5 Full Control с индикатором давления на пистолете – для выбора правильного режима очистки любой поверхности. Мойка К5 FC – это модель минимойки среднего класса с производительностью по площади 40 м²/ч.





Мини-мойка Karcher K5 Full Control с барабаном для шланга гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для регулярного устранения загрязнений средней степени.









Пистолет Full Control и струйные трубки. Три режима давления и режим подачи моющего средства обеспечивают оптимальные условия для каждой поверхности. Давление можно регулировать крутя струйную трубку Vario Power, пока не будет показан желаемый уровень. Светодиодный дисплей на пистолете Full Control позволяет легко проверить настройки.

Парковочное положение для легкого хранения принадлежностей в любое время. Пистолет Full Control и струйные трубки могут удобно хранится на аппарате во время перерывов в работе. Пистолет Full Control всегда под рукой. Пистолет Full Control и струйные трубки могут удобно хранится на аппарате.

Система забора химии Plug ‘n’ Clean. Быстрое, легкое и удобное применение моющих средств с аппаратом высокого давления. Благодаря системе Plug ‘n’ Clean моющее средство можно легко заменить одним движением.

Подарки для К5 Full Control

Как мы и говорили, при покупке минимойки Karcher K5 Full Control только в июне вы совершенно бесплатно получите комплект, который рано или поздно каждый владелец аппарата все равно приобретает себе. Ведь это здорово расширяет функционал любой минимойки. Итак, список бесплатных «июньских» дополнений:

Cредство для удаления следов насекомых, 3в1, 500 мл





Средство бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решеток радиаторов, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей ( подробнее>>> )

Пенная насадка 0,6 л





Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобиля, мотоцикла. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева ( подробнее>>> )

Средство для мойки высоким давлением RM 806





Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения, такие как пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесная смола, глина и т. д. ( подробнее>>> )

А кроме этого вас ждет еще один удобный аксессуар:

Мягкая щетка WB 60

Моющая щетка прекрасно подходит для очистки площадей больших размеров, например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов, рольставней.





Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, высокой производительностью благодаря большой ширине (248 мм), наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки ( подробнее>>> )

Полные технические характеристики K5 Full Control можно найти по ссылке ниже

А сейчас мы перейдем к младшей модели

Karcher K4

Минимойка K4 – для периодичного удаления умеренных загрязнений небольших транспортных средств, велосипедов или садовых ограждений. Имеет двигатель с водяным охлаждением.





Минимойка K4 оснащена прочным и мощным двигателем с водяным охлаждением. Эта минимойка с системой быстрого подключения Quick Connect и 6-метровым шлангом высокого давления предназначена для периодического удаления умеренных загрязнений. Струйная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза подходят для чистки автомобилей, садовых ограждений, велосипедов и т.д. Давление воды можно просто регулировать вращением VPS в соответствии с очищаемой поверхностью. Грязевая фреза с вращающейся струей легко удаляет стойкие загрязнения. Встроенный фильтр воды надежно защищает насос от попадания частиц грязи. В комплекте: универсальное чистящее средство (1 л).









Преимущества:

Прекрасный результат очистки. Надежный двигатель водяного охлождения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения.

Система забора химии Plug ‘n’ Clean. Благодаря Plug ‘n’ Clean моющее средство заменяется одним простым движением.

Система быстрого подключения Quick Connect. Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету – всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

Подарки для К4

При покупке мойки K4 так же, как и при покупке K5 Full Control, в качестве бесплатных бонусов вы получите следующий набор: средство для удаления следов насекомых (500 мл), пенная насадка (0,6 л) и средство для мойки высоким давлением RM 806.

Более подробно узнать технические характеристики и стоимость минимойки Karcher K4 можно по ссылке ниже

Еще не определились, нужна вам мойка или нет? Тогда пройдите наш тест : всего четыре вопроса - и у вас будет готовое решение! Также информируем, что акция действует только до конца июня. Поэтому рекомендуем не затягивать с принятием решения!

Где купить?



Купить акционные минимойки Karcher (да и другие товары производителя) можно в Керхер Центре нашего города или на его официальном сайте.



Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281



Телефон: (8 0162) 491 777 , +375 (44) 501 30 30 (Велком)



Сайт: karchershop.by



Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00



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