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Под Пинском горела фура с углём
03.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пожар ликвидирован, никто не пострадал.
Фото с канала Zello «Пинск ГАИ» ВК
По информации
Пожар ликвидирован спасателями. Огонь повредил тент полуприцепа на площади 3 квадратных метра и 200 кг угля.
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