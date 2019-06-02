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Под Пинском горела фура с углём

03.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пожар ликвидирован, никто не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66785.php

Под Пинском горела фура с углём

Фото с канала Zello «Пинск ГАИ» ВК

По информации МЧС, вечером 1 июня в деревне Посеничи, на стоянке возле кафе «Светлана», произошёл пожар в полуприцепе «Мадо», принадлежащем пинскому грузоперевозчику.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66785.php

Под Пинском горела фура с углём

Пожар ликвидирован спасателями. Огонь повредил тент полуприцепа на площади 3 квадратных метра и 200 кг угля.

 
 
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  Пожар ликвидирован, никто не пострадал. Фото с канала Zello «Пинск ГАИ» ВК По информации МЧС, вечером 1 июня в деревне Посеничи, на стоянке возле кафе «Светлана»,...
 
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