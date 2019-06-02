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Культурно-развлекательное мероприятие по ул. Куйбышева провели в Бресте

03.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

31 мая 2019 года ГП "Торговый сервис и потребительский рынок" совместно с Образовательным центром "Нью Тон" в рамках начала работы ярмарки детских товаров и в предверии Дня защиты детей провели культурно-развлекательное мероприятие по ул. Куйбышева. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66783.php

Культурно-развлекательное мероприятие по ул. Куйбышева провели в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66783.php

Культурно-развлекательное мероприятие по ул. Куйбышева провели в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66783.php

Культурно-развлекательное мероприятие по ул. Куйбышева провели в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66783.php

Культурно-развлекательное мероприятие по ул. Куйбышева провели в Бресте

На ярмарке был предложен широкий ассортимент товаров для детей, Микки и Минни Маус раздавали детям подарки, приглашали прохожих на ярмарку, рисовали детям аквагрим и провели небольшой конкурс рисунков на асфальте. В общем, весело и позитивно провели время!

 
 
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  31 мая 2019 года ГП "Торговый сервис и потребительский рынок" совместно с Образовательным центром "Нью Тон" в рамках начала работы ярмарки детских товаров и в...
 
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