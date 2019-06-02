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Ценой с квартиру: стало известно, сколько будет стоить 8K-телевизор LG

03.06.2019 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания LG назвала цену, за которую будет продавать свой 8K-телевизор с OLED-матрицей. Об этом сообщает The Verge.


Фото: LG

У модели 88Z9 экран на 88 дюймов с OLED-матрицей и разрешением 7680 на 7320 пикселей. Это — в четыре раза больше в сравнении с нынешними 4K-панелями. К особенностям ТВ также относится процессор Alpha 9 второго поколения и поддержка виртуального звука 5.1 от Dolby Atmos.

По информации The Verge, в Южной Корее за ТВ будут просить 50 миллионов вон, или 42 тысячи долларов. Впрочем, тем, кто успеет сделать предзаказ и июне, за устройство придется отдать «всего» 34 тысячи долларов. В США и Европе продажи 88Z9 намечены на третий квартал этого года.

Смотрите, сколько у нас стоят другие телевизоры LG:

 
 
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В США и Европе продажи 88Z9 намечены на третий квартал этого года.
 
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