ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый популярный сериал мая выходит на белорусском

03.06.2019 12:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вскоре после выхода финальной серии нашумевшего мини-сериала «Чернобыль» новый хит HBO станет доступен на белорусском языке: видеосервис VOKA совместно с «Амедиа ТВ» (бренд AMEDIATEKA Home of HBO) приступил к работе над созданием его белорусской озвучки.


Рейтинг шоу на IMDb сейчас 9,6 (если что, у вашей любимой «Игры престолов» — 9,4), оценка аудитории постсоветского пространства на «Кинопоиске» — 8,6 (это выше, чем у классики вроде «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» или «Матрицы» с «Гладиатором»). О том, почему еще стоит смотреть «Чернобыль», мы рассказывали в подробных карточках.

В соцсетях активно сетовали на то, что Беларусь никак не поучаствовала в процессе создания сериала. Но на днях стало известно, что часть вещей для съемок брали в аренду на киностудии «Беларусьфильм».

И вот теперь официально: герои сериала еще и заговорят по-белорусски. Если вы ждете развязки, напоминаем, что финальный эпизод выходит уже завтра, 4 июня. Его белорусскоязычную версию (как и шоу целиком) зрители смогут увидеть в начале июля в разделе «CINEVOKA — кіно па-беларуску».

Читайте также

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вскоре после выхода финальной серии нашумевшего мини-сериала «Чернобыль» новый хит HBO станет доступен на белорусском языке: видеосервис VOKA совместно с «Амедиа ТВ»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Требуются волонтеры для подсчета редкой птицы - вертлявой камышовки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика