Самый популярный сериал мая выходит на белорусском

Источник материала: Tut.by

Вскоре после выхода финальной серии нашумевшего мини-сериала «Чернобыль» новый хит HBO станет доступен на белорусском языке: видеосервис VOKA совместно с «Амедиа ТВ» (бренд AMEDIATEKA Home of HBO) приступил к работе над созданием его белорусской озвучки.





Рейтинг шоу на IMDb сейчас 9,6 (если что, у вашей любимой «Игры престолов» — 9,4), оценка аудитории постсоветского пространства на «Кинопоиске» — 8,6 (это выше, чем у классики вроде «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» или «Матрицы» с «Гладиатором»). О том, почему еще стоит смотреть «Чернобыль», мы рассказывали в подробных карточках.

В соцсетях активно сетовали на то, что Беларусь никак не поучаствовала в процессе создания сериала. Но на днях стало известно , что часть вещей для съемок брали в аренду на киностудии «Беларусьфильм».

И вот теперь официально: герои сериала еще и заговорят по-белорусски. Если вы ждете развязки, напоминаем, что финальный эпизод выходит уже завтра, 4 июня. Его белорусскоязычную версию (как и шоу целиком) зрители смогут увидеть в начале июля в разделе «CINEVOKA — кіно па-беларуску».

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