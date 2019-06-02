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Почти на весь июнь в Могилеве перекроют часть парковки около ТЦ «Е-Сити»

03.06.2019 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве почти весь июнь будут перекрыты въезд и часть парковки около торгового центра «Е-Сити» на улице Гагарина, сообщается на сайте горисполкома. В будние дни тут будут репетировать концерт к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


Коллаж TUT.BY сделан с помощью шаблона календаря, взят с сайта 3mu.ru

Для транспорта будет перекрыт въезд на территорию, прилегающую к торговому центру «Е-Сити» на пересечении бульвара Непокоренных и улицы Гагарина. И с этой же стороны будет перекрыта часть парковки.

Въезд на парковку торгового центра будет открыт со стороны проспекта Шмидта.

 
Теги: Могилев
 
 
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Рассказываем, как заехать на парковку торгового центра.
 
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