Почти на весь июнь в Могилеве перекроют часть парковки около ТЦ «Е-Сити»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве почти весь июнь будут перекрыты въезд и часть парковки около торгового центра «Е-Сити» на улице Гагарина, сообщается на сайте горисполкома. В будние дни тут будут репетировать концерт к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



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Для транспорта будет перекрыт въезд на территорию, прилегающую к торговому центру «Е-Сити» на пересечении бульвара Непокоренных и улицы Гагарина. И с этой же стороны будет перекрыта часть парковки.

Въезд на парковку торгового центра будет открыт со стороны проспекта Шмидта.