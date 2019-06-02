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Почти на весь июнь в Могилеве перекроют часть парковки около ТЦ «Е-Сити»
Источник материала: Tut.by
В Могилеве почти весь июнь будут перекрыты въезд и часть парковки около торгового центра «Е-Сити» на улице Гагарина,
Для транспорта будет перекрыт въезд на территорию, прилегающую к торговому центру «Е-Сити» на пересечении бульвара Непокоренных и улицы Гагарина. И с этой же стороны будет перекрыта часть парковки.
Въезд на парковку торгового центра будет открыт со стороны проспекта Шмидта.
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Рассказываем, как заехать на парковку торгового центра.
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