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Алгоритм успеха. Эстонский продюсер рассказал белорусам, как снимать кино

03.06.2019 12:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Алгоритм успеха. Эстонский продюсер рассказал белорусам, как снимать кино
Кадр из фильма

Какой режиссер не мечтает получить «Оскар»? Наверняка на это надеется каждый. Но почему для кого-то даже возможность попасть в лонг-лист премии недосягаема, а кого-то киноакадемики окружают вниманием чуть ли не ежегодно и не скупятся на комплименты?

Напомним, что картина талантливого белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» была номинирована на «Оскар» в 2018 году как «Лучший фильм на иностранном языке». Это был прекрасный опыт. Правда, картина Дарьи не попала в заветную девятку фильмов (ниже объясним, почему это важно для кинематографистов. - Прим.). Но у молодого перспективного режиссера, будем надеяться, все впереди.

Мы же решили узнать, какие фильмы могут заинтересовать киноакадемиков, у эстонского продюсера Иво ФЕЛЬТА, который недавно побывал в Минске во время кинофестиваля «Паўночнае ззянне». Три проекта, которые продюсировал Иво, - картины «Мандарины», «Взять или уйти», «Фехтовальщик» - выдвигались или были номинированы на «Оскар» как лучшие фильмы на иностранном языке.

Встреча с продюсером прошла на киностудии «Беларусьфильм», и белорусские кинематографисты, особенно люди, занимающиеся продвижением кино, забросали гостя вопросами.

Деньги на кино

- Деньги, которые выделяются государством на создание всех фильмов (художественных, документальных, анимационных), - небольшие, порядка 5 млн евро в год. Как правило, в Эстонии снимают ежегодно 5-8 картин. Эстонский зритель любит национальное кино и с удовольствием ходит в кинотеатры. Современного кино на злободневные темы у нас пока снимают мало, зато очень популярны исторические картины. Например, фильм «Правда и справедливость» стал самым успешным с 1991 года: его посмотрели 260 тыс. человек, и это абсолютный рекорд зрительской аудитории.

Итак, независимые продюсеры подают заявки и, если повезет, то есть проект сочтут важным для страны, можно рассчитывать на 50%-ную поддержку из бюджета, а в некоторых случаях - и на 70%-ную. Оставшуюся сумму продюсеры ищут сами, благо есть частные инвесторы, готовые вкладывать деньги в создание кино, но только в том случае, если видят потенциал, шанс, что проект окупится. Как правило, средний бюджет фильма, учитывающий поддержку кинофонда, - 1 млн евро, и за такие деньги мы способны снимать не очень дорогое качественное кино. Отмечу, что почти все эстонские фильмы сняты в копродукции с другими странами.

Ближе к «Оскару»

Первым фильмом, попавшим в шорт-лист премии «Оскар», который продюсировал Иво Фельт, стала картина «Мандарины».

- Это классический пример удачной копродукции, - говорит продюсер. - Эстонско-грузинский проект, хорошая история, сильный сценарий - фильм снял режиссер из Грузии Заза Урушадзе.

Поначалу ни один фестиваль не брал картину в конкурсную программу, нам говорили: «В ней нет ничего особенного!» Потом повезло попасть на Варшавский кинофестиваль, где фильм наградили за лучшую режиссуру. После этого появилась уверенность, начались приглашения на фестивали - нас заметили, был большой международный успех. Далее последовали номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Как только фильм был номинирован, посыпались предложения от различных пиарщиков, предлагавших услуги по продвижению картины. Мы долго советовались и остановились на специалисте, которого нам представили как лучшего. Деньги на продвижение я искал где только можно: госструктуры откликнулись и поддержали.

Фильму, номинированному на «Оскар», нужно пройти три важных этапа. Для начала - попасть в девятку избранных картин. Для этого выделили 50 тыс. евро. Мы с режиссером поехали в Америку, где в течение трех недель практически ежедневно проводили различные встречи и показы фильма, давали интервью: важно, чтобы о тебе говорили (потому что на никому не известный фильм академики не пойдут), много писали в прессе, показывали по ТВ. Попав в девятку, мы поставили следующую цель - попасть в пятерку картин. Для этого добавили 80 тыс. евро. И попали! Но почему в итоге фильм не получил «Оскара», я не понимаю. (Смеется.)

Резюме

Если кратко подвести итоги и аккумулировать ценные мысли о том, как снять фильм, который могут номинировать на «Оскар», то можно сделать вывод: кино, претендующее на главную кинонаграду, безусловно, должно быть качественным и интересным для международных фестивалей. Но без большой пиар-кампании и грамотного специалиста, который будет ее вести, мало что получится. Хотя само по себе попадание в шорт-лист тоже похоже на рулетку…

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусским кинематографистам рассказали, как снять фильм, который может претендовать на «Оскар».
 
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