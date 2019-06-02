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Жара пошла. В Горках на неделе – до +30 градусов

03.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Ну вот и лето наступило. В ближайшие дни погода будет радовать теплом. А на выходных, возможно, прогремят грозы.

 

Жара пошла. В Горках на неделе – до +30 градусов
фото – www.instagram.com/acoroper

 

Завтра, 4 июня, будет солнечно и до +21 °С.

5 июня потеплеет до 25 градусов, будет переменная облачность, а температура продолжит расти.

6 июня обещают ясное небо и до +27 °С.

В пятницу, 7 июня, воздух прогреется местами до 30 градусов. В субботу, 8 июня, жара немного спадет, не исключены кратковременные дожди.


 
 
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  Ну вот и лето наступило. В ближайшие дни погода будет радовать теплом. А на выходных, возможно, прогремят грозы.     Завтра, 4 июня, будет солнечно и до +21 °С. 5 июня...
 
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