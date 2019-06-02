Жара пошла. В Горках на неделе – до +30 градусов

Источник материала: Горецкий вестник

Ну вот и лето наступило. В ближайшие дни погода будет радовать теплом. А на выходных, возможно, прогремят грозы.





Завтра, 4 июня, будет солнечно и до +21 °С.

5 июня потеплеет до 25 градусов, будет переменная облачность, а температура продолжит расти.

6 июня обещают ясное небо и до +27 °С.

В пятницу, 7 июня, воздух прогреется местами до 30 градусов. В субботу, 8 июня, жара немного спадет, не исключены кратковременные дожди.