|
Жара пошла. В Горках на неделе – до +30 градусов
03.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Ну вот и лето наступило. В ближайшие дни погода будет радовать теплом. А на выходных, возможно, прогремят грозы.
Завтра, 4 июня, будет солнечно и до +21 °С.
5 июня потеплеет до 25 градусов, будет переменная облачность, а температура продолжит расти.
6 июня обещают ясное небо и до +27 °С.
В пятницу, 7 июня, воздух прогреется местами до 30 градусов. В субботу, 8 июня, жара немного спадет, не исключены кратковременные дожди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну вот и лето наступило. В ближайшие дни погода будет радовать теплом. А на выходных, возможно, прогремят грозы. Завтра, 4 июня, будет солнечно и до +21 °С. 5 июня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)