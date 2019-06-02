ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцком районе «Лексус» врезался в дерево — в больнице скончалась 31-летняя пассажирка

03.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе «Лексус» врезался в дерево — в больнице скончалась 31-летняя пассажирка

В деревне Михейки Слуцкого района 1 июня автомобиль «Лексус» съехал в кювет и врезался в дерево. Тяжелые травмы получила 31-летняя пассажирка, которая на следующий день скончалась в больнице. Начальник отдела ГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 14:00 в деревне Михейки на улице Колхозной. За рулем был 35-летний водитель. Он не справился с управлением, съехал в кювет. Удар о придорожное дерево пришелся по касательной, с правой стороны машины, где сидела пассажирка. Женщина получила серьезные травмы. До приезда скорой водитель пытался оказать ей помощь, потом помог медикам загрузить ее в машину и ушел, не дожидаясь приезда сотрудников Госавтоинспекции.

По словам Александра Станкевича, водителя нашли в течение часа. Мужчина утверждал, что за рулем находился не он, а кто-то третий.

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице 2 июня.

Установлено, что водитель и пассажирка — жители Ошмянского района Гродненской области. В Слуцкий район приехали к родственникам. По предварительной версии, они были женихом и невестой.

По факту ДТП проводится проверка.

Сергей Есманович
Фото: служба эвакуации «Случь Авто»

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Михейки Слуцкого района 1 июня автомобиль «Лексус» съехал в кювет и врезался в дерево. Тяжелые травмы получила 31-летняя пассажирка, которая на следующий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара пошла. В Горках на неделе – до +30 градусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика