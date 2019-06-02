В Слуцком районе «Лексус» врезался в дерево — в больнице скончалась 31-летняя пассажирка

Источник материала: Слуцк Город





В деревне Михейки Слуцкого района 1 июня автомобиль «Лексус» съехал в кювет и врезался в дерево. Тяжелые травмы получила 31-летняя пассажирка, которая на следующий день скончалась в больнице. Начальник отдела ГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич рассказал корреспонденту МЛЫН.BY :

— Происшествие случилось около 14:00 в деревне Михейки на улице Колхозной. За рулем был 35-летний водитель. Он не справился с управлением, съехал в кювет. Удар о придорожное дерево пришелся по касательной, с правой стороны машины, где сидела пассажирка. Женщина получила серьезные травмы. До приезда скорой водитель пытался оказать ей помощь, потом помог медикам загрузить ее в машину и ушел, не дожидаясь приезда сотрудников Госавтоинспекции.

По словам Александра Станкевича, водителя нашли в течение часа. Мужчина утверждал, что за рулем находился не он, а кто-то третий.

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице 2 июня.

Установлено, что водитель и пассажирка — жители Ошмянского района Гродненской области. В Слуцкий район приехали к родственникам. По предварительной версии, они были женихом и невестой.

По факту ДТП проводится проверка.

Сергей Есманович

Фото: служба эвакуации «Случь Авто»

