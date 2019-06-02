«С клубникой подождем - цена кусается». Что почем в начале лета на рынке в Витебске

Источник материала: Tut.by

Пришло лето, но до овощей, фруктов и ягод со своих дач жителям северного Витебска еще далеко. Поэтому TUT.BY побывал на Смоленском рынке и узнал, почем нынче витамины. Они, конечно же, чаще всего привозные — из Украины, Азербайджана, Узбекистана. В лучшем случае, из Бреста.





Ягоды: клубника — от 4,5 до 7,5 рубля, черешня — 10−12 рублей

Клубника на Смоленском — двух видов. Украинская — по 7−7,5 рубля за кг (нередко продавцы развешивают сразу в пластиковые контейнеры по полкило и делят цену пополам). И брестская — по 4,5−5 рублей.

Ягода из Украины — крупнее и ярче, брестская — помельче, но слаще.

Но многие горожане все же ждут свою клубнику, витебскую, с условной дачи в Улановичах:

— Зачем нам чужое, когда есть свое, — смеется одна из покупательниц. — Подождем, пока ягода поспеет — уже скоро! Тем более такую жару в начале июня прогнозируют!





Продавцы клубники говорят, что ягода появилась на рынке в этом году довольно поздно — в самые последние дни мая:

— Обычно клубнику в Витебск привозят пораньше, еще до 25 мая. В самый первый день цена на ягоду из Бреста была вообще 6 рублей за кг. Но уже упала — до 4,5−5. Будет, конечно, падать и дальше.

К слову, к концу торгового дня некоторые продавцы тоже сбрасывают цену — на ту же брестскую она доходит до 4 рублей. Но клубника уже имеет не самый свежий вид, пролежав день под солнцем.

Вспомним прошлогодние цены : в мае 2018 года они стартовали с 6 рублей (за украинскую клубнику) и 8,5 рубля (за брестскую). А 9 июня упали уже более чем в два раза: до 1,8 — 2,7 рубля.





Цена на черешню у всех продавцов одинаковая: молдавская — по 10 рублей за кг, узбекская — по 12.

Овощи: молодая картошка — по 2 рубля, а «домашние» огурцы — по 3 рубля

Картошку нового урожая из Украины в среднем продают по 2 рубля за кило (некоторые продавцы идут на маркетинговую хитрость и пишут на ценнике 1,99). Есть точки, где ранняя «бульба» чуть подороже: 2,25−2,30 рубля.

«Старый» картофель отдают по цене от 70 копеек за кг.





На помидоры цены такие: грунтовые из Азербайджана — 4−4,5 рубля. Огромные, одна штука — чуть ли не кило! Наши, выращенные в теплицах на витебском телезаводе, — стоят вдвое дешевле: 2,5−2,8 рубля. По столько же — томаты с минских Ждановичей.

Черри можно найти за 2,5 рубля за полкило.

Огурцы грунтовые отдают за 1,5−1,8 рубля за кг. В одном месте мы нашли и красивые миниатюрные «домашние» огурчики, выращенные дачником в Улановичах, — по 3 рубля за кило.





Перец — 7−7,2 рубля за кило, кабачки — 2,9−3 рубля, баклажаны — 7 рублей. С лечо и фаршированными овощами пока повременим — еще не сезон.

А вот щи из ранней белокочанной капусты уже варить можно: овощ привезли из Бреста и отдают за 1,5 рубля за кг. Цветная капуста была только в одной палатке — по 4 рубля.

Если вы затеяли готовить холодник, то вам цена на молодую свеклу: 2,3−2,5 рубля за кг. Столько же стоит и свежая морковка.

Чеснок нового урожая из Узбекистана — 6−7 рублей за кг. Лук репчатый из этой же восточной страны, — по 2 рубля за кило.





Фрукты: за персики нужно выложить от 8 рублей

Цены на бананы, апельсины, яблоки, груши — именно эти фрукты белорусы в основном едят всю зиму, — мы не изучали: они и так есть в каждом магазине.

Прошлись по рядам, где есть абрикосы — они по 6,5−7,5 рубля за кг, нектарины — 6 рублей, персики — тут цена от 8 рублей.

Грибов на рынке еще нет. Как и лесных ягод — черники, малины, земляники.