Источник материала: Myfin



Банк ВТБ (Беларусь) приступил к выпуску премиальных карточек Visa Infinite

Владельцев Visa Infinite ждут исключительные привилегии и уникальные возможности, включающие набор сервисов самого высокого уровня: Lounge Key, консьерж 24/7, полное страхование во время путешествий с лимитом до 1 млн долл. США, в том числе для 5 членов семьи, защита покупок и продленная гарантия, проход в Национальном аэропорту Минск на приоритетной основе, медицинская и информационная поддержка, скидки в торговых точках партнеров Visa по всему миру и множество приятных сюрпризов.