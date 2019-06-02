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Работы в поселке цементников продолжаются

03.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Поселок цементников – так и сегодня называется эта часть города. В этом микрорайоне города, а еще это – микрозона «Цемзаводская», ведутся работы по благоустройству. Так, по улице Фрунзе (частный сектор) работниками УКПП «Коммунальник» снимаются старые ограждения и устанавливаются новые. Работы выполнены на протяжении 450 метров. Кроме того, произведены ремонт и окраска цоколей домов №№ 5,7,9,11,13,15. Выполняется ремонт фасада жилого дома № 8/12 по улице Фрунзе. Ведется капитальный ремонт дома № 6/13 по улице Космонавтов. Уделяется внимание и проезжей части улиц. Так, произведена подсыпка улицы Аллейная и др. Запланирован ямочный ремонт проезжей части улиц с твердым покрытием. Только и самим жителям микрозоны нельзя оставаться в стороне, ведь многое зависит и от них. Это и сохранность элементов благоустройства, и поддержание порядка на придомовых территориях, да и помочь коммунальникам нужно.
Так было, а так стало.Работы в поселке цементников продолжаются

Работы в поселке цементников продолжаются

 
 
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Поселок цементников – так и сегодня называется эта часть города. В этом микрорайоне города, а еще это – микрозона «Цемзаводская»,
 
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