|
«Осторожная игра». Тренер ФК «Минск» о матче с «Торпедо» в 10-м туре чемпионата Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тремя матчами завершился 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу «Беларусбанк – Высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2 июня были сыграны последние три встречи.
В Минске встречались столичное «Торпедо» и футбольный клуб «Минск». Для обоих клубов старт в вышке не задался. «Автозаводцы» оказались на дне турнирной таблицы, а вот у «Минска» дела обстоят чуть лучше.
«Горожане» перед матчем шли на 14-й строчке. Победа в этой встрече позволила бы одной из команд немного подняться в турнирной таблице. Но пришедшие накануне зрители на стадион «Трактор» не увидели забитых мячей. «Торпедо» осталось на последней строчке, а «Минск» по-прежнему остается единственной командой вышки, которая еще не познала вкус победы. В десяти матчах «горожане» шесть раз сыграли вничью и четырежды проигрывали.
Андрей Разин, тренер ФК «Минск»:
Чемпионат берет небольшую паузу, которая связанна с играми национальных сборных. Следующий, 11-й тур, будет сыгран с 14 по 16 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тремя матчами завершился 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу «Беларусбанк – Высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2 июня были...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)