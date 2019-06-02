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В Житковичском районе в аварии погибла 10-летняя девочка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июня в Житковичском районе примерно в полдвенадцатого ночи автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Как сообщает Следственный комитет, 37-летняя жительница Житковичей за рулём Renault двигалась по трассе Р-23. В определённый момент машина съехала в кювет и перевернулась. В аварии погибла 10-летняя дочь водителя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства случившегося выясняются.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефону: (8029) 558-29-78.
Весной 2019 года в Зельвенском районе в Opel съехал в кювет и опрокинулся.
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Новости Беларуси. 2 июня в Житковичском районе примерно в полдвенадцатого ночи автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщает Следственный комитет,...
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