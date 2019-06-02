В центре Барселоны задержали вооружённого мужчину: о нём сообщили туристы

Источник материала: СТВ

Новости Испании. В центре Барселоны задержали вооруженного мужчину. О подозрительном человеке в полицию сообщили туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При задержании мужчина оказал сопротивление, в результате пострадали три правоохранителя.





Злоумышленником оказался филиппинец, при нем было обнаружено пневматическое оружие.