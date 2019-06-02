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В центре Барселоны задержали вооружённого мужчину: о нём сообщили туристы

03.06.2019 11:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В центре Барселоны задержали вооруженного мужчину.  О подозрительном человеке в полицию сообщили туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При задержании мужчина оказал сопротивление, в результате пострадали три правоохранителя.

В центре Барселоны задержали вооружённого мужчину: о нём сообщили туристы

Злоумышленником оказался филиппинец, при нем было обнаружено пневматическое оружие.

Напомним, ранее в японском городе Кавасаки мужчина с ножом напал на школьников. Погибли три человека, еще 16 пострадали (подробнее об этом здесь).

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Новости Испании. В центре Барселоны задержали вооруженного мужчину.  О подозрительном человеке в полицию сообщили туристы, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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