ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак: есть пострадавшие

03.06.2019 11:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Тайланда. В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак: известно как минимум о двух пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак: есть пострадавшие

Огромный столб дыма было видно с расстояния в несколько километров. По предварительным данным, возгорание возникло возле одного из входов рынка, когда большинство посетителей уже ушли. Всех оставшихся экстренно эвакуировали. Огонь повредил 30 торговых точек. Причина возгорания устанавливается.

Отметим, Чатучак – крупнейший рынок Тайланда. Ежедневный поток покупателей составляет более 300 тысяч человек.

В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак: есть пострадавшие

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Тайланда. В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак: известно как минимум о двух пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вопрос с радиаторами закрыл за 300 рублей». Проверенный способ сэкономить на системе отопления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика