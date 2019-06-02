|
Установлен подозреваемый в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следователи установили подозреваемого в убийстве 23-летней девушки в Кричеве в августе 2001 года.
Как
Повторные исследования изъятых предметов и объектов помогли обнаружить следы, которые указали на подозреваемого. Им оказался местный житель, судимый за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж.
В настоящее время мужчина находится в местах лишения свободы. На момент совершения убийства ему было 20 лет. Фигурант пояснил, что в тот день он хотел познакомиться с девушкой, но его желание оказалось не взаимно. Тогда подозреваемый ударил гражданку ножом и ушёл. Девушка погибла.
Проводятся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия и экспертизы, направленные на сбор и закрепление новых доказательств по уголовному делу.
Весной 2019 года в Брестской области были задержаны подозреваемые в убийстве, совершённом в 1997 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следователи установили подозреваемого в убийстве 23-летней девушки в Кричеве в августе 2001 года. Как сообщает УСК по Могилёвской области, по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)