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Установлен подозреваемый в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад

03.06.2019 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователи установили подозреваемого в убийстве 23-летней девушки в Кричеве в августе 2001 года.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, по факту убийства было возбуждено уголовное дело. По горячим следам обнаружить злоумышленника не удалось. Сейчас расследование по уголовному делу возобновлено.  

Повторные исследования изъятых предметов и объектов помогли обнаружить следы, которые указали на подозреваемого. Им оказался местный житель, судимый за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж.  

В настоящее время мужчина находится в местах лишения свободы. На момент совершения убийства ему было 20 лет. Фигурант пояснил, что в тот день он хотел познакомиться с девушкой, но его желание оказалось не взаимно. Тогда подозреваемый ударил гражданку ножом и ушёл. Девушка погибла.  

Проводятся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия и экспертизы, направленные на сбор и закрепление новых доказательств по уголовному делу.  

Весной 2019 года в Брестской области были задержаны подозреваемые в убийстве, совершённом в 1997 году.  

Одного из мужчин нашли по генотипу – подробности здесь.  

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Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Следователи установили подозреваемого в убийстве 23-летней девушки в Кричеве в августе 2001 года.   Как сообщает УСК по Могилёвской области, по...
 
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