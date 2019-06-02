ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Австрии приведут к присяге нового канцлера: одобрен состав переходного правительства

03.06.2019 11:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австрии. Президент Австрии одобрил состав переходного правительства. 3 июня к присяге приведут нового канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стала бывший председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

В Австрии приведут к присяге нового канцлера: одобрен состав переходного правительства

К слову, она была назначена на должность еще на минувшей неделе, став первой женщиной на этом посту в истории Австрии. Бирляйн будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов, которые пройдут в сентябре.

Напомним, предыдущего канцлера президент Австрии отправил в отставку из-за того, что парламент вынес ему вотум недоверия.

В Австрии приведут к присяге нового канцлера: одобрен состав переходного правительства

Люди в материале: Бригитте Бирляйн
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австрии. Президент Австрии одобрил состав переходного правительства. 3 июня к присяге приведут нового канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
10-гадовая дзяўчынка загінула ў аварыі пад Жыткавічамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • томми хилфигер бейсболка в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика