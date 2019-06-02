У белорусов остался 1 день, чтобы уплатить подоходный налог. Какие штрафы за «просрочку»

Источник материала: Tut.by

У белорусов остался один день, чтобы уплатить подоходный налог за полученные в 2018 году доходы. Сегодня — дедлайн. Тем, кто «забудет» или опоздает с уплатой, грозит штраф. Так, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, то штраф составит 15% от неуплаченной суммы налога (но не меньше 0,5 базовой величины — 12,75 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в Беларуси перенесли крайний срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. Но подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2018 год, нужно уплатить не позже 3 июня (1 июня приходится на выходной день, поэтому крайний срок перенесли).

Подать декларации по подоходному налогу за полученные доходы в 2018 году можно было до 1 апреля.

Налоговики поясняют, что изменения по крайним срокам подачи деклараций по подоходному налогу и уплате налога перенесли во многом из-за обращений тех, кто получает доходы за границей.

— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — пояснила ранее заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.