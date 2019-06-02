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Tinder в зоне риска: власти России смогут читать переписку пользователей

03.06.2019 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роскомнадзор включил компанию-владельца приложения для знакомств Tinder — Match Group, LLC — в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщается на сайте регулятора, пишет Lenta.ru.


Фото: Reuters

Ведомство отмечает, что компания добровольно предоставила необходимые для включения в базу сведения.

Присутствие в этом списке предполагает хранение переписки пользователей и своевременное предоставление ключей шифрования к ней по запросу силовых структур. Отказ от выполнения этого предписания стал причиной блокировки мессенджера Telegram на территории России.

Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Согласно российскому закону «Об информации», в него могут попасть любые ресурсы или сервисы, на которых между пользователями ведется переписка. В случае принудительного включения в реестр Роскомнадзор требует от сервисов предоставить информацию о компании и контактные данные в течение пяти дней.

 
Теги: знакомства
 
 
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Ведомство отмечает, что компания добровольно предоставила необходимые для включения в базу сведения.
 
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