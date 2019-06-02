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Tinder в зоне риска: власти России смогут читать переписку пользователей
Источник материала: Tut.by
Роскомнадзор включил компанию-владельца приложения для знакомств Tinder — Match Group, LLC — в реестр организаторов распространения информации. Об этом
Ведомство отмечает, что компания добровольно предоставила необходимые для включения в базу сведения.
Присутствие в этом списке предполагает хранение переписки пользователей и своевременное предоставление ключей шифрования к ней по запросу силовых структур. Отказ от выполнения этого предписания стал причиной блокировки мессенджера Telegram на территории России.
Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Согласно российскому закону «Об информации», в него могут попасть любые ресурсы или сервисы, на которых между пользователями ведется переписка. В случае принудительного включения в реестр Роскомнадзор требует от сервисов предоставить информацию о компании и контактные данные в течение пяти дней.
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Ведомство отмечает, что компания добровольно предоставила необходимые для включения в базу сведения.
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