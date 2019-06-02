За взятку задержан еще один белорусский топ-менеджер

Уголовное дело по статье «Получение взятки» возбуждено в отношении главы ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на собственные источники.

По информации следствия, Семашко получил взятку в размере 300 рублей от представителя частной компании 30 мая. Директор, в свою очередь, обещал обеспечить своевременную оплату за за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.

Сообщается также, что подозреваемый признался в том, что получил взятки на сумму 5 тысячи рублей и уже погасил ущерб. В данное время Семашко отпущен на свободу под обязательство о явке. Уголовным делом занимается КГБ.

ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в государственное объединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.