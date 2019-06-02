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Белорусские ученые разрабатывают гоночный электромобиль

03.06.2019 10:48 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают гоночный электромобиль, сообщил сегодня журналистам начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Национальной академии наук Беларуси Александр Белевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские электромобили сегодня станут неофициальными участниками международного электромобильного марафона "Ралли мира" на Кубок Андрея Нагеля-2019 и проследуют по дорогам Беларуси с номерами марафона. "Мы хотим показать, что в Беларуси развивается электромобилестроение, показать компетенции. Надеемся, что в следующем году сможем полноценно поучаствовать, потому что у нас есть инициативный проект - гоночный электромобиль. Пока работа в процессе, в следующем году рассчитываем получить результат", - сказал Александр Белевич.

Старт электромобильного марафона "Ралли мира" был дан 27 мая в Монте-Карло (Монако). Маршрут гонки - 4,3 тыс. км по территориям различных государств: Монако - Франция - Италия - Сан-Марино - Хорватия - Венгрия - Словакия - Польша - Беларусь - Россия. Конечной точкой марафона станет Санкт-Петербург, куда участники соревнований прибудут 6 июня.

Гонщики международного марафона пересекли белорусско-польскую границу 2 июня и прибыли в Минск 3 июня. Сегодня их встретили на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН. Зарубежные гости смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта белорусского производства, направлениями научной деятельности института, его материально-технической базой, а также с разработками ученых в области развития электротранспорта.

Миссия электромобильного марафона "Ралли мира" - обратить внимание европейской и мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды, популяризировать транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, а также способствовать развитию инфраструктуры по обслуживанию электромобилей в Европе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают гоночный электромобиль, сообщил сегодня журналистам начальник научно-инжинирингового центра...
 
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