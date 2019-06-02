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До +32 °С — и это в Витебске (юг страны завидует!): погода в первую летнюю неделю

03.06.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

До +32 °С — и это в Витебске (юг страны завидует!): погода в первую летнюю неделю
TUT.BY
До +32 °С — и это в Витебске (юг страны завидует!): погода в первую летнюю неделю
На неделе ударит жара — в пятницу до +32 °С, будет много солнца. Причем в Витебске в этот день будет даже теплее, чем в южном Бресте, удивляет нас pogoda.by. Так что радуемся настоящему лету, которое июнь дарит прямо со старта.

В понедельник, 3 июня, — до +20 °C.
Во вторник, 4 июня, воздух днем прогреется до +24 °С. Ясно, без осадков.
В среду, 5 июня, станет теплее еще на два градуса, чем накануне.
В четверг, 6 июня, столбик термометра покажет уже до +28 °С.
В пятницу, 7 июня, по предварительному прогнозу, температура составит +30…32 °С. Днем на небе ни облачка, но к вечеру ожидается дождь.
Хорошей недели нам, друзья!
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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До +32 °С — и это в Витебске (юг страны завидует!): погода в первую летнюю неделю TUT.BY На неделе ударит жара — в пятницу до +32 °С, будет много солнца. Причем в Витебске в...
 
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