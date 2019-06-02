Источник материала: Герой працы

Гороскоп на июнь 2019 года (прогноз, любовный гороскоп, деньги, карьера, здоровье)





Неожиданные сюрпризы и яркие события в жизни предсказывает гороскоп на июнь 2019 года всем зодиакальным знакам. Судьба пошлет положительные эмоции тем, кто влюбится, отправится в дальнюю поездку и займется личным бизнесом. Есть шанс выиграть деньги в лотерею, а также осуществить давние и смелые мечты.

Если вы готовы сделать свою жизнь многограннее и интереснее, то не бойтесь экспериментировать и немного рисковать. Гороскоп на июнь 2019 года обещает заряд бодрости, позитива и приятый отдых в кругу близких. Кто-то во время путешествия завяжет новое знакомство, а кому-то суждено встретиться с бывшими одноклассниками или возлюбленными. Главное, не позволять себе то, что может привести к ссоре. Если обидите кого-то резким словом, то надолго прекратите общение с этим человеком.

Астрологический прогноз советует быть экономным во время шопинга. Не стоит тратить финансы на то, что скоро окажется на свалке или в дальнем шкафу. Совсем другое дело – покупка машины, дачи или квартиры. Такое вложение средств весьма удачное и перспективное.

Внимательнее отнеситесь к здоровью. Особенно, если есть предрасположенность к гипертонии или, наоборот, к пониженному давлению. Больше отдыхайте, но не с фужером шампанского в руке, а культурно.





Гороскоп на июнь 2019 года Овен

Сотни предложений о сотрудничестве получит Овен, но половина из них сплошная авантюра. Особенно, если они поступят от незнакомых личностей, чьи карманы набиты долларами. Учтите, что ошибки в финансах серьезно «ударят» по вам и, кстати, надолго.

Астропрогноз предсказывает Овну массу неприятных историй, в которые он угодит по своей же вине. Вы слишком азартны, поверхностны и экстремальны. Даже в любовной сфере начнете плести интриги, которые впоследствии вас же приведут к проблемам. Семейному Овну нужно больше общаться с супругом и детьми, а не заводить романы на стороне.

Холостым и одиноким Овнам лучше смотреть по сторонам чаще, чем под ноги. Тогда обязательно встретите того, кто послан вам судьбой. Многие захотят в начале лета изменить не только личную, но и профессиональную жизнь. Что ж, все двери ВУЗов для вас открыты – отдавайте документы и сдавайте экзамены. С финансами будет все в порядке, если научиться их копить.

Овну придется часто лечиться от ангины. Не ешьте мороженое килограммами, а горло полощите настойкой из трав.

Гороскоп на июнь 2019 года Телец

Гороскоп предсказывает Тельцу кардинальные перемены в рабочей сфере. Если вы хотели стать спортивным комментатором или бухгалтером, то смело реализовывайте желания. Только для начала раздайте друзьям долги, закончите старые дела и поставьте перед собой конкретные цели. Хотя, Телец не привык витать в облаках, значит, все у него получится.

Активнее и энергичнее будут Тельцы, несмотря на то, что все вокруг нежатся на пляжах, загорают и путешествуют. У вас есть план – укрепить финансовое положение, а все остальное, в том числе, и заслуженный отпуск, подождет.

У семейного Тельца сплошные хлопоты по дому, воспитание детей и бытовые проблемы. Не увиливайте от всего этого, иначе поругаетесь с супругом. Одинокие Тельцы смогут встретить любимого, если прекратят отказываться от развлечений с друзьями и выезда на природу.

Тельцу противопоказаны виды спорта, которые могут привести к серьезным травмам и переломам. Не рискуйте здоровьем!

Гороскоп на июнь 2019 года Близнецы

Обещает Близнецам нескучное время. Когда можно днем поработать, а вечером активно отдохнуть. Ярких событий, приключений и сюрпризов будет много. В середине месяца вас ждет грандиозный семейный праздник, поэтому подготовьтесь к нему основательно. Кстати, все хлопоты по поводу торжества Близнецам придется взять на себя.

Близнецам предстоит суетиться не только по домашним делам, но и рабочим моментам. Если забудете про мелочи, то «попадете» по-крупному. По крайней мере, премии вам не видать. У Близнецов светлая полоса в отношениях с супругом. Ну, а заядлые холостяки смогут наконец-то иначе посмотреть на свое одиночество. Оказывается, оно у вас не вынужденное, а придуманное. Кем? Вами лично. Срочно знакомьтесь и соглашайтесь на свидание.

Близнецов будут мучить боли в суставах, поэтому от усиленных тренировок и частой ходьбы нужно отказаться.

Гороскоп на июнь 2019 года Рак

Раку месяц приготовил немало приятных встреч, романтических свиданий, если они решатся выйти из дома. Хватит уже томиться в одиночестве и грустить о том, что прошло. В начале лета вас ждет новая любовь, предложения по работе и финансовый успех.

Произведите чистку в рядах своих друзей и знакомых, тогда откроете дверь ко всему новому, позитивному. У Рака будет минимум поводов для уныния, если он сам не начнет винить и мучить себя за любую оплошность. Самопоедание – не выход из трудного положения, поэтому возьмите себя в руки. Работать, учиться, влюбляться и жениться – вот такая простая и, главное, перспективная установка.

У Рака возможна финансовая прибыль, которая позволит надолго укрепить положение. Ну, а в любви вам нужно стать увереннее, а не смаковать собственные ошибки, разочарования.

Кстати, давно ли, Рак посещал тренажерный зал? Понятно, никогда. Тогда срочно берите абонемент, а то скоро свою заплывшую жирком фигуру в зеркале не узнаете.

Гороскоп на июнь 2019 года Лев

Удача на стороне тех, кто в нее верит. Если Лев придерживается такого правила, то в этом месяце ему однозначно улыбнется Фортуна. Конечно же, трудности на пути тоже возможны, но они минимальные. Главное, чтобы Лев шагал по жизни уверенной поступью короля.

Астропрогноз рекомендует Льву изменить свое отношение ко всему, что его тяготит и беспокоит. Если хотите радикально изменить рабочую и личную сферу, то не суетитесь. Все взвесьте и вперед! Кстати, даже несвободный от брачных уз Лев в начале лета не застрахован от романа с коллегой. И что же делать с вашим диким темпераментом?

Мужчине-Льву лучше быть осторожнее в принятии решений. Поторопитесь – ошибетесь. Для укрепления иммунитета и общего здоровья Льву можно купить ролики или велосипед. Ну, а вечером после работы ходите на пляж и плавайте в речке. Осенью сами поймете, что закалили организм основательно.

Гороскоп на июнь 2019 года Дева

Предсказывает Деве бытовые трудности, справиться с которыми можно только вместе с родственниками. Главное, выстроить план работ, а затем приняться за дело. И не отвлекайтесь на болтовню по телефону и бесполезные связи.

Деве придется самой закупать все для ремонта квартиры или строительства дачного домика. Сначала отложите нужную сумму для покупок, а потом отправляйтесь в магазин. Иначе, без денег останетесь и без нужных материалов. Практичная от природы Дева редко совершает такие ошибки, но и на старуху бывает проруха. Старайтесь избегать конфликтов с родней, иначе подорвете не только свой авторитет в семье, но и здоровье. Гороскоп советует Деве сохранять спокойствие, раньше ложиться спать и не психовать из-за неурядиц.

За все новое и малознакомое Деве лучше не браться. Иначе, вы только время и личные деньги потратите. Лучше найдите силы для дел, которые не требуют отлагательств. Вы можете найти подработку, поэтому без финансов не останетесь. Кстати, даже сможете купить себе желанным приобретением.

Гороскоп на июнь 2019 года Весы

Весам месяц приготовил неожиданную встречу с бывшим возлюбленным. Если захочется возобновить отношения, то сначала все обдумайте. Сердце подсказывает одно, а разум все-таки слушать нужно. Иначе, Весы окажутся в западне и будут вновь разочарованы бесперспективной связью.

Про отдых Весам забывать не следует. Именно он поможет набраться сил для дальнейшей работы. Но, если вы уже запланировали отпуск на этот месяц, то не откладывайте. Одинокие Весы во время путешествия познакомятся с удивительным человеком. Любовь – нежная и взаимная, подарит незабываемые ощущения и поможет иначе взглянуть на личную жизнь.

Прогноз рекомендует Весам быть уступчивее и внимательнее к тому, что говорят коллеги. От природы вы человек деликатный, поэтому проявите это качество в рабочей обстановке.

Гороскоп на июнь 2019 года Скорпион

Скорпиону захочется ярких перемен во внешности и гардеробе. Ничего странного в этом нет, ведь лето дарит солнечные эмоции и радость. Тем более, что обновленный образ притянет к Скорпиону много интересных и симпатичных личностей. Даже шеф посмотрит на вас иначе. Желая повысить в должности, он предложит креативный проект.

Гороскоп обещает Скорпиону любовь с первого взгляда. Если вы доверитесь «шестому» чувству, то не ошибетесь с выбором. Все былые увлеченности останутся позади. Скорпиону, у которого есть семья, нужно включить на всю мощь свой бурный темперамент и фантазию. От гулянок, распитий спиртного и развлечений с друзьями откажитесь, чтобы не назрел скандал с супругом.

Желательно начать спортивный образ жизни. Про активные игры и солнечные ванны не забудьте.

Гороскоп на июнь 2019 года Стрелец

Чем быстрее Стрелец устроит личную сферу, тем продуктивнее будет рабочая стезя. Событий, встреч и переговоров много, но половина из них бесполезные. Желательно, взяться за ум и начать борьбу с пагубными привычками. Стрельцу давно пора бросить курить и питаться по режиму. Ведь, так и до больницы недалеко, если забывать про элементарные вещи. Гороскоп рекомендует заняться фитнесом, чтобы на пляже выглядеть не хуже моделей.

В профессиональной области у Стрельца все по-новому и, главное, в лучшем виде. Возможна не только желанная должность, но и повышение оклада. Одиноким людям в начале лета повезет однозначно и они встретят спутника жизни. Семейным Стрельцам нужно быть сдержаннее в эмоциях. Вы так бурно выражаете свои чувства, что их можно перепутать с гневом и ревностью.

Чтобы не переживать из-за плохого финансового положения, нужно искать дополнительный источник дохода. Но, если неутомимые Стрельцы постараются, то перед ними откроются огромные перспективы. Вы в этом месяце подпишете долгосрочный контракт.

Гороскоп на июнь 2019 года Козерог

Трудолюбивому от природы Козерогу будет удаваться любая работа – монотонная, физическая. Ведь, вы работаете за деньги, не так ли? Ну, тогда можно рассчитывать на укрепление материального положения в короткий срок. Гороскоп советует Козерогу стать рациональнее, если дело коснется покупок. Не все то, что дешево, вам нужно. А на дорогие приобретения явно денег не хватит.

У Козерога возможны стычки в коллективе с человеком, который слишком много на себя берет в профессиональном смысле. Будьте аккуратнее в выражениях, чтобы банальный спор не дошел до руководства.

Астрологический прогноз предсказывает Козерогу полную идиллию в семейной жизни. Не удивительно, ведь вы человек старых традиций – верный и основательный. Если Козерог пока одинок, то это даже к лучшему. Вы завяжете дружбу с симпатичным человеком, ну а там жизнь покажет – любовь, или увлечение. Осторожнее на пляже! Иначе, получите серьезные ожоги, воспаления кожи.

Гороскоп на июнь 2019 года Водолей

У Водолея напряженный месяц, когда работа уйдет на второй план, а вот состояние здоровья окажется в центре внимания. Возможен гастрит, даже язва желудка, поэтому без врачебного вмешательства не обойдется.

Если Водолей давно хотел сменить работу, то месяц прекрасно подходит для таких кардинальных перемен. Кстати, в коллективе сложится такая обстановка, что лучше действительно уволиться. Можно выучиться на другую специальность, а также изучить новые технологии в уже имеющейся профессии. У одинокого Водолея возможен роман с коллегой, ну а семейные пары, наоборот, будут верны, уступчивы друг с другом, как никогда раньше.

По поводу денег Водолею переживать не следует, ведь знает, как сохранить накопленное, да и еще и приумножить капитал. Но, если у вас решат занять в долг друг или коллега, то взвесьте все «за» и «против».

Гороскоп на июнь 2019 года Рыбы

Рыбам придется вертеться, как белкам в колесе. Все навалится разом – бытовые проблемы, хлопоты, семейные заботы. Вам даже некогда будет сходить на встречу с друзьями, на речку или в кино с любимым. Астропрогноз на июнь советует Рыбам все-таки научиться грамотно отдыхать, чтобы не подорвать здоровье в начале лета.

Займитесь текущими делами, которые дадут прибыль, пусть небольшую, но реальную. Серьезных проблем на работе не предвидится, но оставлять важные проекты без внимания нельзя. Иначе, их быстро «уведут» другие коллеги.

Лучше прислушиваться к своему организму. Даже малейшие симптомы могут сигнализировать о болезнях. Акцент делайте не только на физическом состоянии, но и на нервной системе. Впечатлительным Рыбам не редко приходится обращаться к психологу.