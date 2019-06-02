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Жесткая авария на МКАД: Opel на высокой скорости влетел в столб
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла днем 3 июня на МКАД. Об этом сообщили в группе «
По предварительной информации, водитель Opel двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Казинца. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.
Очевидцы сообщают, что водитель на высокой скорости пошел на опережение и не справился с управлением.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
(Будет дополнено.)
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Серьезная авария произошла днем 3 июня между улицами Казинца и Кижеватова.
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