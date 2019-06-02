Жесткая авария на МКАД: Opel на высокой скорости влетел в столб

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 3 июня на МКАД. Об этом сообщили в группе « ЧП Беларусь | Будь в курсе! » во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/cpbelarus

По предварительной информации, водитель Opel двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Казинца. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.















Очевидцы сообщают, что водитель на высокой скорости пошел на опережение и не справился с управлением.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

(Будет дополнено.)