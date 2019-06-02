Грязь, аварии и скорость до 100 км/ч! Под Ростовом прошли необычные гонки на тракторах

Источник материала: Tut.by

Видели когда-нибудь ралли? Гонки по бездорожью, с огромными лужами и морем грязи. Такой же заезд устроили и под Ростовом, только в качестве гоночных машин там выступили трактора. И выступили неплохо: сельхозтехника разгонялась до 100 км/ч. А на одном из кругов тракторист-гонщик едва не сбил журналистов. Посмотрите видео горячего заезда!