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Грязь, аварии и скорость до 100 км/ч! Под Ростовом прошли необычные гонки на тракторах
Источник материала: Tut.by
Видели когда-нибудь ралли? Гонки по бездорожью, с огромными лужами и морем грязи. Такой же заезд устроили и под Ростовом, только в качестве гоночных машин там выступили трактора. И выступили неплохо: сельхозтехника разгонялась до 100 км/ч. А на одном из кругов тракторист-гонщик едва не сбил журналистов. Посмотрите видео горячего заезда!
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Очень горячий заезд на тракторах не обошелся без аварий.
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