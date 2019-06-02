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И Шикавка в нападении! Главный тренер сборной Беларуси назвал состав на матчи против Германии и Северной Ирландии
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко
Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск).
Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин («Витебск»).
Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Костанай, Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Эль-Хаса, Саудовская Аравия).
Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Евгений Шикавка («Лариса», Греция).
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И Шикавка в нападении! Главный тренер сборной Беларуси назвал состав на матчи против Германии и Северной Ирландии
Матчи пройдут 8 и 11 июня на поле «Борисов-Арены» и начнутся в 21.45.
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