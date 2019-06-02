И Шикавка в нападении! Главный тренер сборной Беларуси назвал состав на матчи против Германии и Северной Ирландии

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко определился со списком игроков , вызванных на домашние матчи квалификации Евро-2020 против сборных Германии и Северной Ирландии. Матчи пройдут 8 и 11 июня на поле «Борисов-Арены» и начнутся в 21.45.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин («Витебск»).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Костанай, Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Эль-Хаса, Саудовская Аравия).

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Евгений Шикавка («Лариса», Греция).

Что: квалификация Евро-2020, Беларусь — Германия Когда: 8 июня, 21.45 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 15 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН

Что: квалификация Евро-2020, Беларусь — Северная Ирландия Когда: 11 июня, 21.45 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 15 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН