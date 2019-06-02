Клубы юных спасателей и членов районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных из 20 школ города Волковыска и Волковысского района собрались на полевой слет «Спасатель-2019». Местом дислокации стала база отдыха «Волпа».

Сильнейшая команда была определена по итогам проведения следующих этапов: палаточный городок, одевание боевой одежды спасателя-пожарного, боевое развертывание, конкурс знатоков безопасности, лучшая стенгазета, творческая минутка и конкурс «Проведи время с пользой!». Ребята показали высокий уровень физической и профессиональной подготовки, а также сплоченность и желание победить. В результате сильнейшей оказалась команда ГУО «Матвеевский УПК детский сад-средняя школа», второе место заняла команда ГУО «Средняя школа №2 города Волковыска», а «бронза» досталась учащимся ГУО «Изабелинский УПК детский сад-средняя школа», сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.

На базе отдыха «Волпа» собрались юные спасатели Волковысского района

На базе отдыха «Волпа» собрались юные спасатели Волковысского района

На базе отдыха «Волпа» собрались юные спасатели Волковысского района

На базе отдыха «Волпа» собрались юные спасатели Волковысского района

На базе отдыха «Волпа» собрались юные спасатели Волковысского района

 

 

 

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