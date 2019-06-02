На базе отдыха «Волпа» собрались юные спасатели Волковысского района

Источник материала: Новости Волковыска

Клубы юных спасателей и членов районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных из 20 школ города Волковыска и Волковысского района собрались на полевой слет «Спасатель-2019». Местом дислокации стала база отдыха «Волпа».

Сильнейшая команда была определена по итогам проведения следующих этапов: палаточный городок, одевание боевой одежды спасателя-пожарного, боевое развертывание, конкурс знатоков безопасности, лучшая стенгазета, творческая минутка и конкурс «Проведи время с пользой!». Ребята показали высокий уровень физической и профессиональной подготовки, а также сплоченность и желание победить. В результате сильнейшей оказалась команда ГУО «Матвеевский УПК детский сад-средняя школа», второе место заняла команда ГУО «Средняя школа №2 города Волковыска», а «бронза» досталась учащимся ГУО «Изабелинский УПК детский сад-средняя школа», сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.





















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