Итоги пятого тура чемпионата Принеманья по футболу

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные состоялись матчи пятого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

Не перестает удивлять набравшая ход «Чайка». Зельвенцы побеждают во втором матче кряду с крупным счетом. На этот раз в гостях была повержена дятловская «Белая Русь» 1:5.

Команда волковысской футбольной лиги «ЛІК» наоборот, вновь уступила. На этот раз на выезде одному из претендентов на чемпионство гродненскому «ЖКХ» 2:0. Хозяева в конце первого тайма остались вдесятером после удаления лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Энтони. Но и это не спасло от поражения и волковычане опускаются на рядок ниже в турнирной таблице группы «А». Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в паблике ВФЛ в соцсети Вконтакте.

8 июня ВФЛовцы сыграют на выезде в Слониме.

«Чайка» направится в Гродно к обидчику «ЛІКа».

Волковысская «Смена» в группе «Б» свой матч проводила на выезде в Щучине и добилась ничьей 1:1, несмотря на то, что уже вначале первого тайма осталась вдесятером после удаления Евгения Шульского. Более того, гости первыми открыли счет в матче. На 55-й минуте Геннадий Костюкевич замкнул навес и головой отправил мяч в ворота соперника. Спустя семнадцать минут хозяева отыгрались.

В следующем туре в воскресенье сменовцы дома принимают сморгонскую «Вилию».

О времени матча мы сообщим дополнительно. Следите за анонсами на нашем сайте!





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