ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ и FUNtastik провели совместную акцию для водителей и их маленьких пассажиров

03.06.2019 13:03 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В честь Дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, Управление ГАИ ГУВД Минского городского исполнительного комитета совместно с сетью магазинов игрушек провело на дорогах Минска специальную акцию для автомобилистов.

Инспекторы ГАИ еще раз напомнили водителям о правилах перевозки детей и требованиях комплексного мероприятия «Внимание — дети!», которое проходит в Беларуси с 25 мая по 5 июня, и вручили памятные подарки и приятные сюрпризы тем из них, кто соблюдает существующие предписания.

В рамках акции инспекторы ГАИ выборочно останавливали автомобили, чтобы проверить, соблюдаются ли требования ПДД, касающиеся перевозки детей (в частности, пункта 178, согласно которому все пассажиры возрастом до 12 лет и ростом до 150 см включительно должны перевозиться исключительно с использованием специальных детских удерживающих устройств). Кроме того, сотрудники Госавтоинспеции напоминали водителям о том, что в рамках акции «Внимание — дети!» всем автомобилистам следует передвигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар, а также внимательно относиться к соблюдению скоростного режима и проявлять особую бдительность при проезде пешеходных переходов, движении во дворах, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, вручая им памятки и информационные пакеты с соответствующими рекомендациями.

Акцию поддержала сеть магазинов игрушек FUNtastik, которая уже более 10 лет занимается реализацией детских товаров в различных городах Беларуси. Ее представители вручали подарки маленьким пассажирам, которые располагались в салоне в соответствии с требованиями правил дорожного движения.

«Наша компания делает все для того, чтобы подарить детям настоящее, полное ярких эмоций и приятных впечатлений детства. А участием в совместной акции с ГАИ мы хотели позаботиться об их безопасном и здоровом будущем — которое во многом зависит от того, насколько внимательно их родители, да и просто водители на наших дорогах, относятся к соблюдению требований ПДД, и насколько сами дети знают и соблюдают правила поведения вблизи проезжей части. День защиты детей, начало летних каникул — самое подходящее время, чтобы, с одной стороны, еще раз напомнить и детям, и автомобилистам об этих важных моментах, а с другой — подарить малышам небольшой праздник», — отметил заместитель директора по маркетингу сети магазинов FUNtastik Надежда Олесиюк.

«В рамках республиканской Акции «Внимание - дети!» столичная Госавтоинспекция на постоянной основе организует мероприятия для детей и их родителей. Во время каникул водителям необходимо быть особенно бдительными, а родителям — постоянно напоминать детям о правилах поведения на проезжей части. К тому же подобные акции на дороге всегда являются приятной неожиданностью для водителей», — прокомментировал начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Сотрудники ГАИ в рамках акции также предупреждали автомобилистов о мерах ответственности, предусмотренных действующим законодательством случае нарушения правил ПДД и требований комплексного мероприятия «Внимание — дети!»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь Дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, Управление ГАИ ГУВД Минского городского исполнительного комитета совместно с сетью магазинов игрушек...
 
Новости дня
Новости разные
 
Месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика