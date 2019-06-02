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За взятку задержан еще один белорусский топ-менеджер

03.06.2019 12:40 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уголовное дело по статье «Получение взятки» возбуждено в отношении главы ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на собственные источники.

По информации следствия, Семашко получил взятку в размере 300 рублей от представителя частной компании 30 мая. Директор, в свою очередь, обещал обеспечить своевременную оплату за за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.

Сообщается также, что подозреваемый признался в том, что получил взятки на сумму 5 тысячи рублей и уже погасил ущерб. В данное время Семашко отпущен на свободу под обязательство о явке. Уголовным делом занимается КГБ.

ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в государственное объединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.

Напомним, в мае в Беларуси было несколько случаев задержания за коррупционные преступления.

4 мая белорусский КГБ официально подтвердил арест генерального директора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова. Его задержали за получение пятнадцати тысяч долларов от россиянина. У Сиводедов нашли 470 тысяч долларов.

5 мая при получении взятки в сумме 18 тысяч долларовбыл  задержан директор филиала крупного энергетического предприятия.

10 мая сотрудники ОБЭП задержали с поличным топ-менеджера одного из крупных промышленных предприятий.

27 мая в Гродно с поличным при получении взятки - одного из сотрудников перерабатывающего предприятия, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

 
Теги: Гродно
 
 
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Уголовное дело по статье «Получение взятки» возбуждено в отношении главы ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко.
 
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