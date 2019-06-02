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За взятку задержан еще один белорусский топ-менеджер
Источник материала: БДГ
Уголовное дело по статье «Получение взятки» возбуждено в отношении главы ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко.
Об этом сообщает
По информации следствия, Семашко получил взятку в размере 300 рублей от представителя частной компании 30 мая. Директор, в свою очередь, обещал обеспечить своевременную оплату за за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.
Сообщается также, что подозреваемый признался в том, что получил взятки на сумму 5 тысячи рублей и уже погасил ущерб. В данное время Семашко отпущен на свободу под обязательство о явке. Уголовным делом занимается КГБ.
ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в государственное объединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.
Напомним, в мае в Беларуси было несколько случаев задержания за коррупционные преступления.
4 мая белорусский КГБ официально
5 мая при получении взятки в сумме 18 тысяч долларовбыл
10 мая сотрудники ОБЭП
27 мая в Гродно
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Уголовное дело по статье «Получение взятки» возбуждено в отношении главы ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко.
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