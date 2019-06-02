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Лукашенко ждет в гости Рахмона

03.06.2019 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко ожидает визита в Минск президента Таджикистана Эмомали Рахмона в июне, перед закрытием II Европейских игр.

"В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш президент. Его знают, любят в Беларуси… Мы ждем его приезда", - сказал Лукашенко, встречаясь в понедельник в Минске с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом.

"Он побудет в Беларуси. Пусть ближе познакомится с нашей страной, она отличается по природе от вашей…Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить", - цитирует Лукашенко belta.by.

Предполагается, что президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.


Напомним, Рахмон, правящий Таджикистаном с 1992 года, был в Минске в конце 2017 года. Лукашенко посещал Таджикистан аж с трехдневным визитом в мае 2018 года. 







 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко ожидает визита в Минск президента Таджикистана Эмомали Рахмона в июне, перед закрытием II Европейских игр.
 
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