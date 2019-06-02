ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Римский Папа рассказал о конце света

03.06.2019 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По словам Папы, конец света наступит, когда люди перестанут любить друг друга.


Папа Франциск, архивное фото

Мы становимся счастливыми, если делаем счастливыми других, подчеркнул Папа во время встречи с молодежью и семьями. Она прошла 1 июня 2019 г. в румынском городе Яссы.

Франтишек выразил радость в связи с тем, что во встрече принимали участие представители разных народов. "Святой Дух собирает всех нас и помогает открыть красоту бытия вместе, возможности встречи, чтобы шагать вместе. Каждый со своим языком и традицией, но счастлив быть среди братьев ", - заметил он.

"Нелегко идти вместе, правда? Это дар, о котором мы должны просить, это работа, которую мы должны делать и сокровище, которое должны передавать!", - сказал Святой Отец.

Папа напомнил о важности сохранения корней и передачи веры в семье. "Не забывай о твоей матери и бабушке, а также о той простой, но сильной вере, которая характеризовала их и давала им силу и постоянство, чтобы шагать вперед и не опускать руки", - призвал Франтишек.

Понтифик подчеркнул, что вера "не очень ценится на бирже", но она способствует строительству Царства Божия и стимулирует любовь. "Мы все цветем, когда чувствуем себя любимыми, потому что любовь пускает корни и призывает нас пустить их в жизнь других. (...) Мы принадлежим друг другу, а личное счастье приходит, когда мы делаем счастливыми других. Все остальное - сказки", - подчеркнул Папа.

Франтишек сослался на пророчество одного святого румынского отшельника, который, на вопрос о том, когда наступит конец света, ответил: "Когда зарастут тропинки между соседями".

"То есть, когда больше не будет христианской любви и понимания между братьями, родственниками, христианами и народами! Когда люди перестанут любить друг друга, тогда и наступит конец света, ибо без любви и без Бога ни один человек не может жить на земле!", - подтвердил Святой Отец.

Папа обратил внимание на большое количество "провокаций", которые могут "привести в отчаяние и заставить закрыться в себе". Перед лицом этих опасностей, вера всегда помогает человеку дарить другим лучшее в себе. 

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Папы, конец света наступит, когда люди перестанут любить друг друга.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть мифов (а также вполне правдивых вещей) о сенной лихорадке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика