Римский Папа рассказал о конце света





Папа Франциск, архивное фото





Мы становимся счастливыми, если делаем счастливыми других, подчеркнул Папа во время встречи с молодежью и семьями. Она прошла 1 июня 2019 г. в румынском городе Яссы.





Франтишек выразил радость в связи с тем, что во встрече принимали участие представители разных народов. "Святой Дух собирает всех нас и помогает открыть красоту бытия вместе, возможности встречи, чтобы шагать вместе. Каждый со своим языком и традицией, но счастлив быть среди братьев ", - заметил он.





"Нелегко идти вместе, правда? Это дар, о котором мы должны просить, это работа, которую мы должны делать и сокровище, которое должны передавать!", - сказал Святой Отец.





Папа напомнил о важности сохранения корней и передачи веры в семье. "Не забывай о твоей матери и бабушке, а также о той простой, но сильной вере, которая характеризовала их и давала им силу и постоянство, чтобы шагать вперед и не опускать руки", - призвал Франтишек.





Понтифик подчеркнул, что вера "не очень ценится на бирже", но она способствует строительству Царства Божия и стимулирует любовь. "Мы все цветем, когда чувствуем себя любимыми, потому что любовь пускает корни и призывает нас пустить их в жизнь других. (...) Мы принадлежим друг другу, а личное счастье приходит, когда мы делаем счастливыми других. Все остальное - сказки", - подчеркнул Папа.





Франтишек сослался на пророчество одного святого румынского отшельника, который, на вопрос о том, когда наступит конец света, ответил: "Когда зарастут тропинки между соседями".





"То есть, когда больше не будет христианской любви и понимания между братьями, родственниками, христианами и народами! Когда люди перестанут любить друг друга, тогда и наступит конец света, ибо без любви и без Бога ни один человек не может жить на земле!", - подтвердил Святой Отец.





Папа обратил внимание на большое количество "провокаций", которые могут "привести в отчаяние и заставить закрыться в себе". Перед лицом этих опасностей, вера всегда помогает человеку дарить другим лучшее в себе.