Заведения, в которые вы уже не сможете сходить. Топ-9 недавних закрытий Минска

Источник материала: Tut.by

Пока жив столичный ресторанный бизнес, будут пополняться и наши подборки закрывшихся заведений. В очередной раз публикуем список мест, которых вы больше не найдете на карте минского общепита.

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«Тише Мыши»

















Рестобар «Тише Мыши» на проспекте Победителей, 11, открылся в 2016 году. Он сразу же стал успешен, владельцам удалось окупить вложения за восемь месяцев, и это притом что инвестировали в проект около 500 тысяч долларов.

Один из нынешних соучредителей проекта Алексей Иванов говорит , что закрыть «Тише Мыши» решили, потому доходы от бизнеса уже не те, а формат заведения немного приелся столичной публике.

— Когда «Тише Мыши» открылись в 2016 году, они удивляли, это был первый рестобар. Сейчас открылось много других заведений, в некоторых моментах более интересных. В этом смысле лучше не дожидаться, когда заведение перестанет быть успешным, и немного заранее его освежить.

На месте рестобара сегодня работает кальянная Hookah Place.

Vinum































За последние несколько лет в этом помещении на Карла Маркса, 21, умудрились открыться и закрыться заведения «Манифестъ», затем «Самое время». После здесь заработал гастробар Vinum, но он не смог протянуть на рынке даже двух лет.

На месте «Винума» уже открылась «Хинкальня» — известное заведение грузинской кухни, которое развивают в Минске по украинской франшизе.

«Свои — кофе»























Кофейня от одноименного ресторана народной кухни «Свои» открывалась весной 2018 года на проспекте Независимости, 22. Примерно через год было принято решение ее закрыть и запустить на этом месте в самом центре города пивной бар Brasserie 22. Интерьер, правда, сильно менять не стали, а вот в меню появились сэндвичи, бифштекс, мидии.

Пицца «Темпо»





В мае на Карла Маркса, 9, закрылась пиццерия-долгожитель «Темпо». Многие годы на одной улице работало сразу два заведения этой сети (по адресам К. Маркса, 9, и К. Маркса, 26), но через 14 лет работы было принято решение закрыть одно из кафе.

Что откроется на этом месте, пока неизвестно.

Asia























Ресторан ASIA трожественно открылся на Зыбицкой, 2, в июне 2018 года. Еще бы: новый проект владельца клуба Rich Cat, огромная площадь в два этажа, прописка на самой тусовочкой и обсуждаемой улице города. Однако через год на его месте анонсировали новое место: Lugano x Bazis bar & lounge.

На самом деле интерьер заведения не изменился, но вот название и меню стали другими. Теперь вместе с азиатскими блюдами в ресторане готовят брускетты, спагетти, ризотто, лобстеры и карпаччо.

T’Brano























Паб T’Brano открылся в октябре 2018 г., а закрылся в мае 2019 г. Он позиционировался как тревел-паб, а рецепты, по задумке создателей, должны были привозиться в заведение из путешествий.

Но пабу так и не суждено было стать легендарным: как его предшественники «Первый и последний», а еще Bar 13 паб T’Brano на Красной, 13, закрылся навсегда.

«Облака»























Бар «Облака» на улице Зыбицкой, 9, закрыл его новый владелец. Он рассказывал , что в прошлом году купил заведение примерно на 70% готовности к открытию. Закрывать его и кардинально менять интерьер в разгар сезона было финансово невыгодно, поэтому летом бар отработал, а зимой здесь все отремонтировали, изменили интерьер и в апреле открыли бар в стиле секретной американской авиабазы AREA 51.

Filtr





























Кофейня Filtr открылась на улице Ленина, 9, в ноябре 2018 года. Она заняла место «Утопии 60», которая работала на этом месте на протяжении трех лет. Filtr открывал 18-летний бариста (о нем можно почитать здесь ). Но оно закрылось, теперь место именуется как BIRD BOX (то есть «Птичий короб»).

The Black Door





Ресторан и караоке-клуб The Black Door (или просто «Черная дверь») на Веры Хоружей, 29, проработал в столице 12 лет. В последние годы активно привлекал к себе людей с помощью популярного у минчан фестиваля Gastrofest. Но ничто не вечно — не так давно заведение закрылось.

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