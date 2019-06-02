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Лайфхак: шьем сумку-бананку и в путь

03.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом сезоне дизайнеры особенно щедры на комплименты поясной сумке, она же сумка-бананка. Она по праву стала хитом нынешнего сезона у модниц всего мира. Еще бы – ведь эта изюминка стиля спорт-шик компактна, удобна, выглядит оригинально и не сковывает движения.

В ней удобно носить то, что в поездке всегда должно быть под рукой – например, документы, телефон, зеркальце. С такой сумочкой на поясе долгожданная поездка в Рим или Париж как-то сама собой становится более реальной и близкой.

Как запросто сшить сумку-бананку – смотрите в программе «Еще дешевле» на телеканале «МИР».



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Выкройки и мастер-класс по изготовлению этой незаменимой вещицы для путешествий – в программе «Еще дешевле» на телеканале «МИР».
 
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