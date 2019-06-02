С 1 июня в учреждениях образования проходят выпускные экзамены. В СШ №2 им.К.П.Орловского 11-классники сегодня сдавали письменный экзамен по белорусскому и русскому языках.
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В школах Кировщины проходят выпускные экзамены
Источник материала: Кировец
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С 1 июня в учреждениях образования проходят выпускные экзамены. В СШ №2 им.К.П.Орловского 11-классники сегодня сдавали письменный экзамен по белорусскому...
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