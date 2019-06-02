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В школах Кировщины проходят выпускные экзамены

03.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

 

В школах Кировщины проходят выпускные экзамены
С 1 июня в учреждениях образования проходят выпускные экзамены. В СШ №2 им.К.П.Орловского 11-классники сегодня сдавали письменный экзамен по белорусскому и русскому языках.


В школах Кировщины проходят выпускные экзамены


В школах Кировщины проходят выпускные экзамены


В школах Кировщины проходят выпускные экзамены

 
 
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  С 1 июня в учреждениях образования проходят выпускные экзамены. В СШ №2 им.К.П.Орловского 11-классники сегодня сдавали письменный экзамен по белорусскому...
 
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