Названы самые чистые и благоустроенные города и поселки Беларуси

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Конкурс в течение прошлого года проводил Минжилкоммунхоз.

В конкурсе принимали участие населенные пункты всех областей и Минск. Лучшим областным центром по санитарному состоянию и благоустройству признан Гомель, сообщает БЕЛТА .

Победителями во второй категории (города с населением от 50 тыс. жителей и более с двумя первыми местами по стране) стали Новополоцк Витебской области и Кобрин Брестской области.

Среди городов с населением от 10 до 50 тыс. жителей лучшими стали Пружаны Брестской области, Житковичи Гомельской области и Дрогичин Брестской области.

В четвертой категории - города и поселки с населением до 10 тыс. жителей - признаны Брагин и Наровля Гомельской области, Верхнедвинск Витебской области и Мядель Минской области.

Среди сел победу праздновали агрогородки Хомск Дрогичинского района, Беловежский Каменецкого района Брестской области, Крынки Лиозненского района Витебской области, Езеры Чериковского района Могилевской области, Мерецкие Глубокского района Витебской области.

Победители конкурса получат денежные премии в размере от 800 до 8 тыс. базовых величин. Не менее 70% от полученных средств будет направлено на развитие населенных пунктов, до 30% - на премирование руководителей и работников, участвовавших в благоустройстве.