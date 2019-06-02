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МЧС: «Не оставляйте детей одних!»

03.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

1 июня в городском парке Дзержинска прошел финальный этап акции «Не оставляйте детей одних!»

Звуки музыки, звонкое эхо детского смеха в детском парке раздавались 1 июня до самого вечера. Причина такого ажиотажа - один из самых любимых детьми праздников - Международный день защиты детей, к которому и приурочен финальный этап акция «Не оставляйте детей одних».




На творческих площадках каждый увлечен своим делом. Педагоги Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района к 1 июня подготовились основательно: на открытом воздухе, в тени размашистых ветвей деревьев, можно научиться моделированию в технике «оригами», оформлению миниатюр из сухоцветов.

Одной из самых ярких и веселых площадок оказался остров безопасности от спасателей. Работники МЧС провели с ребятами развлекательные конкурсы и эстафеты, рассказали о таких простых, но важных в жизни каждого человека вещах: об опасности огня и дыма, обращении с электроприборами, правилах поведения на водоемах. После прохождения всех этапов площадки ребята имели уникальную возможность посидеть в настоящей пожарной машине. За правильные ответы на вопросы викторины и загадки они получали памятные подарки в виде расписаний, буклетов и книг.

Главной наградой для организаторов мероприятия стали сияющие счастьем глаза детей. Пусть для радости юным жителям Дзержинского района будут не нужны календарные основания, пусть в семье царят гармония и взаимопонимание и каждый день для ребенка будет подобен празднику.





 
 
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1 июня в городском парке Дзержинска прошел финальный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
 
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