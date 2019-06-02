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Фильм, который зайдет феминисткам, и еще 10 премьер июня
Источник материала: Tut.by
«Наконец-то супергеройская эпилепсия в минских кинотеатрах закончилась», — подумаешь ты. И будешь прав: весна выдалась фэнтезийной, а вот июнь будет куда более реалистичным. Так что на ближайший месяц кинотеатр — идеальное убежище для эстетов, интровертов (и любителей попугаться).
Почему смотрим: сериальный актер Флетчер еще в 2012 году осознал, что заигрался. И пошел в большое кино. Что у него действительно круто получается, так это байопики: в арсенале кинематографиста — спортивная драма «Эдди „Орел“» и лучшая биография прошлого года в соавторстве с Брайаном Сингером — «Богемская рапсодия». «Рокетмен» — еще один, похоже, успешный биографический мюзикл режиссера о скандальном Элтоне Джоне. Сам певец попросил оставить секс и наркотики в байопике о нем, однако в минский прокат эти сцены
Что пишут критики:
— Это не биография, а полуэротическая музыкальная фантазия перед зеркалом, где годы и десятилетия пропускаются так же легко, как неприятные воспоминания (Егор Беликов,
— «Рокетмен» — это во всех смыслах волшебный мюзикл, блуждая по которому мимо невероятно ярких цветов, перьев и страз, мы все равно в первую очередь видим человека, который просто хочет, чтобы его обняли (Кира Голубева,
— Флетчер снимает сказку, интерпретацию, превращает жизнь певца в настоящую феерию образов, калейдоскоп песен и музыкальных номеров, не забывая о драме (Татьяна Шорохова,
Почему смотрим: американский хоррор от Стэйси Пассон, которая была замечена в режиссерском кресле некоторых эпизодов «Карточного домика» и вообще хороша в индустрии сериалов. В мире полного метра Стэйси новичок, но ее дебютная работа «Сотрясение» 2013 года забрала приз жюри Берлинского кинофестиваля. «Мы всегда жили в замке» — это пока только вторая киноработа Пассон, зато режиссер сразу замахнулась на фамильный готический хоррор по популярному тексту американской писательницы Ширли Джексон («Призрак дома на холме»).
Что пишут критики:
— Первая киноработа Пассон — картина «Сотрясение» — привлекла куда больше внимания из-за лесбийской тематики. При желании можно обнаружить косвенное присутствие такого мотива и в ее новом фильме. Впрочем, лента Пассон так или иначе затрагивает более существенную проблему: людям очень трудно, а порою просто невозможно избавиться хоть на время от призраков внутри собственных душ, от всего мучающего и гнетущего на протяжении многих лет (
Почему смотрим: американский мастер саспенса Брайан Де Пальма, набивший руку фильмами типа «Лицо со шрамом», «Неприкасаемые» и «Миссия невыполнима», скоро будет отмечать свое 80-летие, что никак не мешает ему снимать крепкие криминальные триллеры о мести и копах. Правда, с «Домино» — первым за семь лет фильмом мэтра — что-то пошло не так.
Что пишут критики:
— Из-за проблем с продакшеном и плоского сюжета этот триллер от ветерана саспенса Брайана Де Пальмы сложно назвать его лучшей работой. Но все еще мастерские, бравурные штрихи режиссера делают фильм достойным внимания (Jeffrey M. Anderson,
Почему смотрим: по-аристократски выверенный костюмный байопик о литературной иконе и одной из ключевых фигур феминизма — Вирджинии Вульф. За работу над картиной с неприкрытой ЛГБТ-повесткой взялась британский режиссер Чания Баттон, перенеся на экраны роман Вирджинии и поэтессы Виты Сэквилл-Уэст. В роли Вульф себя попробовала француженка с австралийскими корнями Элизабет Дебики — вы точно видели ее в «Великом Гэтсби», «Агентах А.Н.К.Л.» и «Эвересте». Чтобы вы понимали, что про женскую любовь в минских кинотеатрах периодически заходит разговор, можете посмотреть в онлайне картины, которые в этом году прокатывались в столице: например, «Месть Лиззи Борден» (там будет химия между Кристен Стюарт и Хлоей Севиньи) или «Фаворитка» Лантимоса, у которой много приличных наград.
Что пишут критики:
— В ленте Баттон практически опущены за ненадобностью многие комплексы и мании, связанные с душевной болезнью Вирджинии Вулф, — и романистка предстает более уравновешенной и чуть ли не контролирующей скромно и строго все свои желания и поступки (Сергей Кудрявцев,
Почему смотрим: а просто того, что его снял Альмодовар, уже недостаточно? Если имя испанского гения кино вам пока ни о чем не говорит, о последних Каннах-то вы наверняка слышали. Так вот, там чисто испанской ленте прилетела золотая веточка за «Лучшую мужскую роль» (и, возможно, вообще за лучшую роль в карьере) — ее увез домой
Что пишут критики:
— Буднично, без помпезных обобщений Альмодовар снова находит какие‑то важные слова о том, что имеет для него значение, — о любви и о кино — и в восхитительно эффектном финале ставит между ними знак равенства (Станислав Зельвенский,
— В «Боли и славе», как в веласкесовых «Менинах», на групповом портрете заказчиков художник то ли изобразил самого себя, то ли нет, спрятавшись за (кто знает, точным ли?) отражением. И завершил загадку, наверное, самым восхитительным из своих финалов, который настолько хорош, что лучше не портить его пересказом (Антон Долин,
— В этом фильме есть все, что мы так любим у Педро. Сочные цвета Испании. Колоритные женщины. Длинноногие голые мужчины. Безумные жизненные перипетии: к Сальвадору постепенно возвращаются и старые друзья, и первая любовь (Ольга Белик,
Почему смотрим: отрада для любителей хорроров. Главной злодейкой тут внезапно выступит безобидная Октавия Спенсер («Форма воды») — зрелая полноватая старушка, — и это сломает все ваши представления о толерантности в кино, потому что актриса — темнокожая. Продюсером расового ужаса, кстати, выступил Джордан Пил, автор громких «Прочь» и «Мы».
Что пишут критики:
— Это жуткое и тревожное кино, и, хотя концовка фильма идет автопилотом, опыт киносмотрения можно оценить как выше среднего — особенно для тех, кому нравится пробуждать своего внутреннего психопата (James Berardinelli,
Почему смотрим: если вы не знакомы с франшизой, сразу обозначим, что «Детские игры» на самом деле никакие не детские — зрительский рейтинг в «18+» должен как минимум убедить вас оставить своего ребенка дома. Первый фильм серии — «Детские игры» 1988 года — вышел с подачи режиссера Тома Холланда: невинная кукла Чаки, в которую вселилась душа маньяка, внезапно полюбилась зрителям, а картина породила море сиквелов. Ответственность за ремейк хоррора о похождениях Чаки взял автор ужастика «Полароид» Ларс Клевберг. Кстати, ожившая кукла aka серийный убийца в фильме 2019 года обещает стать куда более высокотехнологичной и кровожадной.
Почему смотрим: если вы из тех, кто неосознанно фанатеет по
Что пишут критики:
— Полтора часа искренности и любви, истории учителя и ученицы, отцов и детей, правильного выбора в жизни, замаскированные под шоу талантов (Ольга Белик,
Почему смотрим: создатели Netflix снова депрессуют на тему будущего. По сюжету научно-фантастического триллера воспитанием человеческих детей занимаются бездушные, но очень интеллигентные роботы. Казалось бы: технологическая идиллия. Но в стерильном мире будущего внезапно появляется одна из выживших «одичалых» (оскароносная Хилари Суонк) и бросается с ножом на заботливого робота-«мать». Что вообще происходит, вам пояснит Грант Спьютор — это его игровой дебют. Получилось 100% эстетское кино, отдельно порекомендуем его фанатам Кубрика.
Что пишут критики:
— «Дитя робота» — это первый художественный фильм от режиссера Гранта Спьютора, и это настоящее достижение, визуально уверенное и убедительно развивающееся (Meredith Borders,
— Хилари Суонк настолько убедительна, что, когда она появляется на экране, вы начинаете думать, что фильм может удивить вас — до тех пор, пока это не произойдет на самом деле (Gregory Ellwood,
Почему смотрим: молчаливое скандинавское кино-исповедь с эффектными таймлапсами и табуном ретивых скакунов. Норвежец Моланд после, скажем так, средней руки фильма «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном берется за неспешную семейную драму уже со Стелланом Скарсгардом, (не)полюбившимся вам ролью Бориса Щербины в резонансном сериале HBO
Что пишут критики:
— Попытка продемонстрировать силу и превосходство всегда служит прикрытием для неуверенности и слабости — эта достаточно банальная мысль на Берлинском фестивале прозвучала как своеобразный манифест (Антон Долин,
Почему смотрим: нет ничего плохого в том, что Жако в очередной раз со всей дотошностью препарирует на экранах понятие страсти. То он снимает драму на разрыв «Три сердца» с Шарлотой Генсбур и Катрин Денев, то берется за «Дневник горничной» с Леа Сейду. Припомним ему шалости про маркиза де Сада и — из последнего — триллер с Юппер в роли элитной проститутки. Так что мотивация браться за костюмированную драму, бордели и устрицы в 2019 году вполне себе осязаема.
Что пишут критики:
— От «Последней любви Казановы» можно получить немалое удовольствие, как от фильма, где Линдон в нелепом (по сравнению со всеми остальными) парике ведется на молодую плоть и подменяет чувства позывами своего либидо (Антон Фомочкин, «
*В расписании возможны изменения. Следите за графиком выхода фильмов на
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«Наконец-то супергеройская эпилепсия в минских кинотеатрах закончилась», - подумает искушенный зритель. И будет прав: весна выдалась фантастической, а вот июнь...
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