Фильм, который зайдет феминисткам, и еще 10 премьер июня

Источник материала: Tut.by

«Наконец-то супергеройская эпилепсия в минских кинотеатрах закончилась», — подумаешь ты. И будешь прав: весна выдалась фэнтезийной, а вот июнь будет куда более реалистичным. Так что на ближайший месяц кинотеатр — идеальное убежище для эстетов, интровертов (и любителей попугаться).

Что смотреть в минских кинотеатрах?

«Рокетмен»

Когда: уже в кино. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Мир», «Пионер», «Центральный», «АртКинотеатр» в ТЦ «Титан» и в ТЦ «Европа». Режиссер: Декстер Флетчер. О чем: о превращении застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Почему смотрим: сериальный актер Флетчер еще в 2012 году осознал, что заигрался. И пошел в большое кино. Что у него действительно круто получается, так это байопики: в арсенале кинематографиста — спортивная драма «Эдди „Орел“» и лучшая биография прошлого года в соавторстве с Брайаном Сингером — «Богемская рапсодия». «Рокетмен» — еще один, похоже, успешный биографический мюзикл режиссера о скандальном Элтоне Джоне. Сам певец попросил оставить секс и наркотики в байопике о нем, однако в минский прокат эти сцены не доедут .

Что пишут критики:

— Это не биография, а полуэротическая музыкальная фантазия перед зеркалом, где годы и десятилетия пропускаются так же легко, как неприятные воспоминания (Егор Беликов, «Искусство кино» ).

— «Рокетмен» — это во всех смыслах волшебный мюзикл, блуждая по которому мимо невероятно ярких цветов, перьев и страз, мы все равно в первую очередь видим человека, который просто хочет, чтобы его обняли (Кира Голубева, Cinemaholics ).

— Флетчер снимает сказку, интерпретацию, превращает жизнь певца в настоящую феерию образов, калейдоскоп песен и музыкальных номеров, не забывая о драме (Татьяна Шорохова, «Киноафиша» ).

«Мы всегда жили в замке»

Когда: с 6 июня. Где: velcom cinema в Dana Mall. Режиссер: Стэйси Пассон. О чем: о семье отшельников Блэквудов — двух молодых сестер и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сестры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.

Почему смотрим: американский хоррор от Стэйси Пассон, которая была замечена в режиссерском кресле некоторых эпизодов «Карточного домика» и вообще хороша в индустрии сериалов. В мире полного метра Стэйси новичок, но ее дебютная работа «Сотрясение» 2013 года забрала приз жюри Берлинского кинофестиваля. «Мы всегда жили в замке» — это пока только вторая киноработа Пассон, зато режиссер сразу замахнулась на фамильный готический хоррор по популярному тексту американской писательницы Ширли Джексон («Призрак дома на холме»).

Что пишут критики:

— Первая киноработа Пассон — картина «Сотрясение» — привлекла куда больше внимания из-за лесбийской тематики. При желании можно обнаружить косвенное присутствие такого мотива и в ее новом фильме. Впрочем, лента Пассон так или иначе затрагивает более существенную проблему: людям очень трудно, а порою просто невозможно избавиться хоть на время от призраков внутри собственных душ, от всего мучающего и гнетущего на протяжении многих лет ( Сергей Кудрявцев , ivi ).

«Домино»

Когда: с 6 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в Galileo, velcom cinema в Dana Mall, «Беларусь». Режиссер: Брайан Де Пальма. О чем: офицер полиции Копенгагена жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведет в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.

Почему смотрим: американский мастер саспенса Брайан Де Пальма, набивший руку фильмами типа «Лицо со шрамом», «Неприкасаемые» и «Миссия невыполнима», скоро будет отмечать свое 80-летие, что никак не мешает ему снимать крепкие криминальные триллеры о мести и копах. Правда, с «Домино» — первым за семь лет фильмом мэтра — что-то пошло не так. По словам самого Де Пальмы, у проекта было много проблем с финансированием и такого ужасного опыта съемок у него еще не было. Зато одну из главных ролей тут исполнил Николай Костер-Вальдау — ну, а вдруг вашим любимым персонажем в «Игре престолов» был Джейме (и вы соскучились).

Что пишут критики:

— Из-за проблем с продакшеном и плоского сюжета этот триллер от ветерана саспенса Брайана Де Пальмы сложно назвать его лучшей работой. Но все еще мастерские, бравурные штрихи режиссера делают фильм достойным внимания (Jeffrey M. Anderson, Common Sense Media ).

«Вита и Вирджиния»

Когда: с 6 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер». Режиссер: Чания Баттон. О чем: в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и контрабандного алкоголя светская львица Вита Сэквилл-Уэст знакомится с «королевой литературы» Вирджинией Вульф. Ярое противостояние перерастает во взаимную симпатию, а симпатия — в головокружительный роман, который потрясет высшее общество и навсегда изменит их жизни.

Почему смотрим: по-аристократски выверенный костюмный байопик о литературной иконе и одной из ключевых фигур феминизма — Вирджинии Вульф. За работу над картиной с неприкрытой ЛГБТ-повесткой взялась британский режиссер Чания Баттон, перенеся на экраны роман Вирджинии и поэтессы Виты Сэквилл-Уэст. В роли Вульф себя попробовала француженка с австралийскими корнями Элизабет Дебики — вы точно видели ее в «Великом Гэтсби», «Агентах А.Н.К.Л.» и «Эвересте». Чтобы вы понимали, что про женскую любовь в минских кинотеатрах периодически заходит разговор, можете посмотреть в онлайне картины, которые в этом году прокатывались в столице: например, «Месть Лиззи Борден» (там будет химия между Кристен Стюарт и Хлоей Севиньи) или «Фаворитка» Лантимоса, у которой много приличных наград.

Что пишут критики:

— В ленте Баттон практически опущены за ненадобностью многие комплексы и мании, связанные с душевной болезнью Вирджинии Вулф, — и романистка предстает более уравновешенной и чуть ли не контролирующей скромно и строго все свои желания и поступки (Сергей Кудрявцев, ivi ).

«Боль и слава»

Когда: с 12 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, velcom cinema в Dana Mall, «Беларусь», «Москва», «Пионер», «Центральный». Режиссер: Педро Альмодовар. О чем: талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Все это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе.

Почему смотрим: а просто того, что его снял Альмодовар, уже недостаточно? Если имя испанского гения кино вам пока ни о чем не говорит, о последних Каннах-то вы наверняка слышали. Так вот, там чисто испанской ленте прилетела золотая веточка за «Лучшую мужскую роль» (и, возможно, вообще за лучшую роль в карьере) — ее увез домой Антонио Бандерас . Компанию в верхних строках каста ему составила Пенелопа Крус . У Альмодовара получилось саморефлексивное кино о творчестве и усталости, фильм вообще называют одной из лучших картин Каннского киносмотра. А еще «Боль и слава» была замечена в номинациях на «Золотую пальмовую ветвь» и даже на «Квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино».

Что пишут критики:

— Буднично, без помпезных обобщений Альмодовар снова находит какие‑то важные слова о том, что имеет для него значение, — о любви и о кино — и в восхитительно эффектном финале ставит между ними знак равенства (Станислав Зельвенский, «Афиша» ).

— В «Боли и славе», как в веласкесовых «Менинах», на групповом портрете заказчиков художник то ли изобразил самого себя, то ли нет, спрятавшись за (кто знает, точным ли?) отражением. И завершил загадку, наверное, самым восхитительным из своих финалов, который настолько хорош, что лучше не портить его пересказом (Антон Долин, Meduza ).

— В этом фильме есть все, что мы так любим у Педро. Сочные цвета Испании. Колоритные женщины. Длинноногие голые мужчины. Безумные жизненные перипетии: к Сальвадору постепенно возвращаются и старые друзья, и первая любовь (Ольга Белик, «КиноПоиск» ).

«Ма»

Когда: с 13 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в Galileo, velcom cinema в Dana Mall, «Аврора», «Беларусь», «Мир». Режиссер: Тейт Тейлор. О чем: все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату. Добро пожаловать к Ма.

Почему смотрим: отрада для любителей хорроров. Главной злодейкой тут внезапно выступит безобидная Октавия Спенсер («Форма воды») — зрелая полноватая старушка, — и это сломает все ваши представления о толерантности в кино, потому что актриса — темнокожая. Продюсером расового ужаса, кстати, выступил Джордан Пил, автор громких «Прочь» и «Мы».

Что пишут критики:

— Это жуткое и тревожное кино, и, хотя концовка фильма идет автопилотом, опыт киносмотрения можно оценить как выше среднего — особенно для тех, кому нравится пробуждать своего внутреннего психопата (James Berardinelli, ReelViews ).

«Детские игры»

Когда: с 20 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen и кинотеатры сети «КиноМинска» (уточняется). Режиссер: Ларс Клевберг. О чем: мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка.

Почему смотрим: если вы не знакомы с франшизой, сразу обозначим, что «Детские игры» на самом деле никакие не детские — зрительский рейтинг в «18+» должен как минимум убедить вас оставить своего ребенка дома. Первый фильм серии — «Детские игры» 1988 года — вышел с подачи режиссера Тома Холланда: невинная кукла Чаки, в которую вселилась душа маньяка, внезапно полюбилась зрителям, а картина породила море сиквелов. Ответственность за ремейк хоррора о похождениях Чаки взял автор ужастика «Полароид» Ларс Клевберг. Кстати, ожившая кукла aka серийный убийца в фильме 2019 года обещает стать куда более высокотехнологичной и кровожадной.

«За мечтой»

Когда: с 20 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Беларусь». Режиссер: Макс Мингелла. О чем: Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе — это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?

Почему смотрим: если вы из тех, кто неосознанно фанатеет по Эль Фаннинг , понимаем — и это первая причина взять квиток в кино. К тому же в поющую Фаннинг и историю обреченной стать звездой поверил продюсер «Ла-Ла-Ленда». В ленте действительно будет много музыки: кто ее уже видел, рассказывают , что Эль самолично спела композиции Робин, Эли Голдинг, Арианы Гранде и Энни Леннокс, а еще — на секунду — выучила для роли польский. В общем, судя по трейлеру, нас ожидает новинка, как будто рифмующаяся с «Леди Берд» и «Неоновым демоном».

Что пишут критики:

— Полтора часа искренности и любви, истории учителя и ученицы, отцов и детей, правильного выбора в жизни, замаскированные под шоу талантов (Ольга Белик, The Hollywood Reporter ).

«Дитя робота»

Когда: с 20 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, velcom cinema в Dana Mall. Режиссер: Грант Спьютор. О чем: после глобального катаклизма человечество вымирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гуманоид «Мать» выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром «Матери», никогда не видела ни поверхности Земли, ни других людей. Но однажды ее мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи.

Почему смотрим: создатели Netflix снова депрессуют на тему будущего. По сюжету научно-фантастического триллера воспитанием человеческих детей занимаются бездушные, но очень интеллигентные роботы. Казалось бы: технологическая идиллия. Но в стерильном мире будущего внезапно появляется одна из выживших «одичалых» (оскароносная Хилари Суонк) и бросается с ножом на заботливого робота-«мать». Что вообще происходит, вам пояснит Грант Спьютор — это его игровой дебют. Получилось 100% эстетское кино, отдельно порекомендуем его фанатам Кубрика.

Что пишут критики:

— «Дитя робота» — это первый художественный фильм от режиссера Гранта Спьютора, и это настоящее достижение, визуально уверенное и убедительно развивающееся (Meredith Borders, Bloody Disgusting ).

— Хилари Суонк настолько убедительна, что, когда она появляется на экране, вы начинаете думать, что фильм может удивить вас — до тех пор, пока это не произойдет на самом деле (Gregory Ellwood, The Playlist ).

«Угоняя лошадей»

Когда: с 27 июня (в Falcon Club Бутик Кино). Где: Falcon Club Бутик Кино, кинотеатры сети Silver Screen (уточняется). Режиссер: Ханс Петтер Муланд. О чем: однажды Сандер встречает старого знакомого, который заставляет его вернуться воспоминаниями в юношество. Туда, где яркие краски лета и грациозные дикие лошади были декорациями к первому страшному опыту познания чужой смерти. Туда, где радость переплеталась с предательством и разочарованием. Туда, откуда берут начало личные трагедии и самые счастливые моменты в жизни.

Почему смотрим: молчаливое скандинавское кино-исповедь с эффектными таймлапсами и табуном ретивых скакунов. Норвежец Моланд после, скажем так, средней руки фильма «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном берется за неспешную семейную драму уже со Стелланом Скарсгардом, (не)полюбившимся вам ролью Бориса Щербины в резонансном сериале HBO «Чернобыль» . Тут он совсем другой — а именно хрупкий и способный к рефлексии. Кстати, картину показали в секции основного конкурса последнего Берлинале.

Что пишут критики:

— Попытка продемонстрировать силу и превосходство всегда служит прикрытием для неуверенности и слабости — эта достаточно банальная мысль на Берлинском фестивале прозвучала как своеобразный манифест (Антон Долин, Meduza ).

«Последняя любовь Казановы»

Когда: с 27 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер», «Центральный». Режиссер: Бенуа Жако. О чем: после очередного любовного скандала легендарный покоритель женских сердец Казанова, азартный игрок и неутомимый искатель удовольствий, вынужден бежать из Парижа в Лондон. В незнакомом охваченном пороком городе он встречает юную куртизанку Марианну де Шарпийон. Чтобы добиться ее расположения, великий соблазнитель готов на все, но сумасбродная красавица всякий раз ускользает из объятий венецианца. Она сводит Казанову с ума, утверждая, что станет его, как только тот перестанет ее желать.

Почему смотрим: нет ничего плохого в том, что Жако в очередной раз со всей дотошностью препарирует на экранах понятие страсти. То он снимает драму на разрыв «Три сердца» с Шарлотой Генсбур и Катрин Денев, то берется за «Дневник горничной» с Леа Сейду. Припомним ему шалости про маркиза де Сада и — из последнего — триллер с Юппер в роли элитной проститутки. Так что мотивация браться за костюмированную драму, бордели и устрицы в 2019 году вполне себе осязаема.

Что пишут критики:

— От «Последней любви Казановы» можно получить немалое удовольствие, как от фильма, где Линдон в нелепом (по сравнению со всеми остальными) парике ведется на молодую плоть и подменяет чувства позывами своего либидо (Антон Фомочкин, « Посткритицизм »).

*В расписании возможны изменения. Следите за графиком выхода фильмов на AFISHA.TUT.BY.

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