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До финиша дошли 19 из 90. Как спецназ соревновался за право на «Грифона»

03.06.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На полигоне «Лосвидо» под Витебском прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Проверить себя на стойкость решили около 90 военнослужащих сил специальных операций. Среди них также были представители Российской Федерации. 42.TUT.BY показывает, как это было.


Испытание состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой около 40 нормативов и тестов по огневой, военно-медицинской, топографической, воздушно-десантной, радио- и инженерной подготовке, РХБ защите. Только после успешного прохождения этого этапа участники допускаются дальше. Впереди у них практическая часть: десантирование с вертолета, движение по азимутам по пересеченной местности и 30-километровый марш-бросок, поиск объекта.



Финальный день начался с инженерной подготовки. Необходимо было рассчитать мощность тротилового заряда и взорвать конструкцию, определенную жребием. Далее — стрельба из пистолета, гранатомета, снайперской винтовки Драгунова и пулемета. С каждым этапом количество военнослужащих, желающих заполучить заветную награду, уменьшалось.


После нескольких дней, изматывающих физически и морально, прохождение каждого упражнения давалось с огромными усилиями. Ведь все испытания проходили в режиме нон-стоп.

Впереди у участников — забег на четыре километра труднейшей дистанции с преодолением полосы препятствий и форсированием водной преграды. А затем — самое главное: спарринги по рукопашному бою.


До финиша удалось дойти 19 военнослужащим. Среди них была и единственная девушка — гвардии младший сержант Наталья Онищук, старший механик-телеграфист батальона связи из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси заветного «Грифона» получила девушка-военнослужащая.











 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 42
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В эти дни на полигоне «Лосвидо» под Витебском проходили испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Его впервые получила девушка.
 
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