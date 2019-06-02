До финиша дошли 19 из 90. Как спецназ соревновался за право на «Грифона»

Источник материала: Tut.by

На полигоне «Лосвидо» под Витебском прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Проверить себя на стойкость решили около 90 военнослужащих сил специальных операций. Среди них также были представители Российской Федерации. 42.TUT.BY показывает, как это было.





Испытание состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой около 40 нормативов и тестов по огневой, военно-медицинской, топографической, воздушно-десантной, радио- и инженерной подготовке, РХБ защите. Только после успешного прохождения этого этапа участники допускаются дальше. Впереди у них практическая часть: десантирование с вертолета, движение по азимутам по пересеченной местности и 30-километровый марш-бросок, поиск объекта.









Финальный день начался с инженерной подготовки. Необходимо было рассчитать мощность тротилового заряда и взорвать конструкцию, определенную жребием. Далее — стрельба из пистолета, гранатомета, снайперской винтовки Драгунова и пулемета. С каждым этапом количество военнослужащих, желающих заполучить заветную награду, уменьшалось.





После нескольких дней, изматывающих физически и морально, прохождение каждого упражнения давалось с огромными усилиями. Ведь все испытания проходили в режиме нон-стоп.

Впереди у участников — забег на четыре километра труднейшей дистанции с преодолением полосы препятствий и форсированием водной преграды. А затем — самое главное: спарринги по рукопашному бою.





До финиша удалось дойти 19 военнослужащим. Среди них была и единственная девушка — гвардии младший сержант Наталья Онищук, старший механик-телеграфист батальона связи из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси заветного «Грифона» получила девушка-военнослужащая.







































