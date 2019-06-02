Сегодня могут анонсировать приложение, которого на iPad не было почти 10 лет

Источник материала: Tut.by

Сегодня Apple проведет конференцию для разработчиков WWDC 2019. На мероприятии представят обновления операционных систем и фирменных приложений Apple. По информации одного из инсайдеров, в iOS 13 на iPad появится программа, которую не внедряли с момента анонса первого поколения планшетов в 2010 году.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Речь идет о калькуляторе. Встроенной в операционную систему программы во всех версиях iOS для iPad до этого момента не было — пользователям приходилась загружать сторонние приложения из App Store. Скорее всего, в iOS 13, которую анонсируют сегодня вечером, это исправят.

Правда пока не до конца понятно, когда калькулятор станет доступен всем пользователям — этой осенью с выходом первой версии iOS 13 или с одним из последующих обновлений системы. Кроме того, программу не получится вывести на весь экран — она может быть доступна в виде перемещающегося окна.

Напомним: кроме обновления iOS, сегодня вечером Apple может анонсировать улучшения для macOS, tvOS, watchOS, а также показать новые компьютеры Mac Pro и мониторы с разрешением 6K.

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