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Гомофобному «Вечернему Могилёву» грозит суд за экстремизм
Источник материала: KYKY>
«Вечернему Могилеву», который широко прославился своими гомофобными взглядами, грозит суд,
Процесс запустил ЛГБТ-активист Валентина Тишко из Молодечно. Он прислал в ведомство список из 14 материалов, которые публиковал «Вечерний Могилев». Беларус просил проверить их на предмет незаконной информации, и в двух из них действительно нашли проявления экстремизма. А документ, где отражены результаты работы экспертной комиссии, предоставила правозащитная инициатива «Журналисты за толерантность».
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