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Гомофобному «Вечернему Могилёву» грозит суд за экстремизм

03.06.2019 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Вечернему Могилеву», который широко прославился своими гомофобными взглядами, грозит суд, пишет j4t.by. Экспертная комиссия при Мининформации нашла экстремизм в двух текстах регионального издания. 

Процесс запустил ЛГБТ-активист Валентина Тишко из Молодечно. Он прислал в ведомство список из 14 материалов, которые публиковал «Вечерний Могилев». Беларус просил проверить их на предмет незаконной информации, и в двух из них действительно нашли проявления экстремизма. А документ, где отражены результаты работы экспертной комиссии, предоставила правозащитная инициатива «Журналисты за толерантность».

Речь идет о текстах «Судный день. Лиричных чувств натянутые струны…» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» Они до сих пор находятся в открытом доступе, но могут попасть в республиканский список запрещенных экстремистских материалов. Где, к слову, на данный момент нет ни одной публикации официально зарегистрированных беларуских СМИ.

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Теги: Могилев
 
 
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«Вечернему Могилеву», который широко прославился своими гомофобными взглядами, грозит суд, пишет j4t.by. Экспертная комиссия при Мининформации нашла экстремизм в...
 
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