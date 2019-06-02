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В центре Минска в доме на колёсах ночуют эстонцы
Источник материала: KYKY>
Пара из Эстонии, путешествующая по миру в кемпере (доме на колесах), приехала в Беларусь. Молодые люди хотят попасть из нашей страны в Чернобыль и остановились переночевать на Карла Маркса.
С эстонцами
По их мнению, Минск напоминает Москву: чистый, с памятниками Ленину, а горожане, не говорящие на беларуском, не понимают иностранцев. Перед поездкой ребятам советовали запастись наличкой: «придется платить взятки милиционерам». Однако сбылось ли предостережение – молодые люди не уточнили.
Роомет и Мэрилин рассказали, что впервые попробовали беларускую еду на стоянке для дальнобойщиков. Они отметили, что «картофельные блины» [драники] со сметаной и курицей – это прекрасно, но по рыбе эстонцы скучают. «В целом мы наслаждаемся поездкой. Хоть многое выглядит и не так, как показывают в видеороликах, нам нравится», – пояснили путешественники.
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Пара из Эстонии, путешествующая по миру в кемпере (доме на колесах), приехала в Беларусь. Молодые люди хотят попасть из нашей страны в Чернобыль и остановились...
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