В центре Минска в доме на колёсах ночуют эстонцы

Источник материала: KYKY

Пара из Эстонии, путешествующая по миру в кемпере (доме на колесах), приехала в Беларусь. Молодые люди хотят попасть из нашей страны в Чернобыль и остановились переночевать на Карла Маркса.

С эстонцами побеседовали наши коллеги The Village Беларусь. Роомет Поом и Мэрилин Таимре арендовали свой автодом за 150 евро в день. Часть десятидневной поездки им оплатили спонсоры: ребята ведут собственные блоги. В их планах изучить местную культуру и особенно – кухню. Наибольший интерес для эстонцев представляет Чернобыль: они признаются, что любят заброшенные места и опасности, но 100 евро на человека за экскурсию – дороговато.

По их мнению, Минск напоминает Москву: чистый, с памятниками Ленину, а горожане, не говорящие на беларуском, не понимают иностранцев. Перед поездкой ребятам советовали запастись наличкой: «придется платить взятки милиционерам». Однако сбылось ли предостережение – молодые люди не уточнили.

Роомет и Мэрилин рассказали, что впервые попробовали беларускую еду на стоянке для дальнобойщиков. Они отметили, что «картофельные блины» [драники] со сметаной и курицей – это прекрасно, но по рыбе эстонцы скучают. «В целом мы наслаждаемся поездкой. Хоть многое выглядит и не так, как показывают в видеороликах, нам нравится», – пояснили путешественники.