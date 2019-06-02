Эксперты МАГАТЭ изучили систему учета и контроля ядерных материалов в Беларуси

Источник материала: Ежедневник



фото: gosatomnadzor.mchs.gov.by

Представлены предварительные результаты миссии консультативной службы МАГАТЭ, которая работала в Беларуси с 27 по 31 мая.

31 мая в Госатомнадзоре с участием экспертов Консультативной службы МАГАТЭ по вопросам учета и контроля ядерных материалов (миссия ISSAS), представителей белорусских органов государственного управления и организаций представлены предварительные результаты миссии ISSAS по итогам изучения работы белорусской государственной системы учета и контроля ядерных материалов. Проверка проводилась в рамках Соглашения между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Эксперты миссии ISSAS изучили организацию системы учета и контроля ядерных материалов в Беларуси, правовые основы данной работы, лицензионные требования в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения в части учета и контроля ядерных материалов и другие вопросы. Члены миссии посетили Белорусскую АЭС, институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук Беларуси, СЗАО «Изотопные технологии», РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, ЦСЛ ОАО «Трест Белпромналадка».

Руководитель миссии ISSAS Владимир Сизар отметил, что в Беларуси создана и функционирует инфраструктура, которая позволяет надлежащим образом исполнять гарантии: разработано законодательство, определены ответственные органы государственного управления, построены системы учета и контроля ядерных материалов, противодействия незаконному обороту ядерных материалов. Эксперты миссии выделили применяющиеся в Беларуси хорошие практики, внесли предложения и рекомендации.

В соответствии с установленными МАГАТЭ процедурами Отчет миссии ISSAS будет подготовлен в течение ближайших нескольких месяцев, сообщает Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС.