Автоблогер Эрик Давидыч попал в серьезное ДТП в Казани

Источник материала: Tut.by

Известный автомобильный блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) попал в серьезную аварию в Казани. Об этом сообщают российские СМИ.



Фото: @eric_davidich, instagram.com

По информации издания « Татарстан-24 », авария произошла днем 2 июня на улице Лево-Булачной. BMW X5 на скорости около 200 км/ч снес несколько секций забора, столб и дорожный знак. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Очевидцы рассказали, что сразу после аварии все трое, находившиеся в BMW, разбежались. На место ДТП они вернулись спустя 2,5 часа.

После аварии Эрик Давидыч разместил на своей странице в Instagram фото, где он сидит за рулем BMW X5, имеющего тот же регистрационный знак, что и попавший в ДТП автомобиль, а также фотографии с места происшествия. Блогер сопроводил подборку описанием: «Шагали 20. В тачке 3-е. Все живы. Пристегивайтесь!». Имеется в виду, что машина ехала со скоростью в 200 км/ч, а в салоне авто были три человека.