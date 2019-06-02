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Автоблогер Эрик Давидыч попал в серьезное ДТП в Казани

03.06.2019 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный автомобильный блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) попал в серьезную аварию в Казани. Об этом сообщают российские СМИ.


Фото: @eric_davidich, instagram.com

По информации издания «Татарстан-24», авария произошла днем 2 июня на улице Лево-Булачной. BMW X5 на скорости около 200 км/ч снес несколько секций забора, столб и дорожный знак. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Очевидцы рассказали, что сразу после аварии все трое, находившиеся в BMW, разбежались. На место ДТП они вернулись спустя 2,5 часа.

После аварии Эрик Давидыч разместил на своей странице в Instagram фото, где он сидит за рулем BMW X5, имеющего тот же регистрационный знак, что и попавший в ДТП автомобиль, а также фотографии с места происшествия. Блогер сопроводил подборку описанием: «Шагали 20. В тачке 3-е. Все живы. Пристегивайтесь!». Имеется в виду, что машина ехала со скоростью в 200 км/ч, а в салоне авто были три человека.

 
 
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BMW X5 на скорости около 200 км/ч снес несколько секций забора, столб и дорожный знак.
 
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