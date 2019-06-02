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Автоблогер Эрик Давидыч попал в серьезное ДТП в Казани
Источник материала: Tut.by
Известный автомобильный блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) попал в серьезную аварию в Казани. Об этом
По информации издания «
Очевидцы рассказали, что сразу после аварии все трое, находившиеся в BMW, разбежались. На место ДТП они вернулись спустя 2,5 часа.
После аварии Эрик Давидыч разместил на своей странице в
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BMW X5 на скорости около 200 км/ч снес несколько секций забора, столб и дорожный знак.
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