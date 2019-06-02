Mercedes и китайская BYD готовят к дебюту новый электрический кроссовер

Источник материала: Tut.by

Совместное предприятие концернов Daimler и BYD, под маркой Denza выпускающее электромобили для рынка КНР, было образовано меньше 10 лет назад, но его продажи по-прежнему оставляют желать лучшего. В прошлом году, например, продано менее 2000 единиц Denza, что по меркам Китая капля в море, однако партнеры не опускают руки и готовят к выходу новую модель.





Это будет электрический «паркетник», который пока в статусе концепта Denza Concept X красуется на подмостках проходящего в эти дни автосалона в Шэньчжэне. Пока это чистой воды шоу-кар — к выставке подготовлен неходовой макет, у которого нет ни силовой установки, ни салона. Над обликом Concept X работали стилисты из пекинской дизайн-студии Mercedes.





Известно, что серийный вариант кроссовера на одной зарядке будет способен проезжать до 500 км (цикл NEDC), а на набор первой «сотни» тратить менее пяти секунд. Кроме электрической версии для семиместного кроссовера Denza будет доступна и гибридная установка.





Больше подробностей о машине будет обнародовано в 2020 году, когда Concept X перевоплотится в серийную модель.