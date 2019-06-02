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Установлен подозреваемый в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад

03.06.2019 13:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Установлен подозреваемый в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад
Следственный комитет РБ

В августе 2001 года в Кричеве была убита 23-летняя местная жительница. Найти преступника тогда не удалось. 

Сегодня следственное управление УСК по Могилевской области возобновило расследование по уголовному делу.

При повторном экспертном исследовании предметов и объектов, изъятых в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования, обнаружены следы, указывающие на причастность к совершенному убийству местного жителя. 

На момент совершения убийства ему было 20 лет. 

В ходе допроса подозреваемый указал, что в августе 2001 года вечером, возвращаясь домой, он встретил девушку, с которой решил познакомиться. Она отказала, тогда мужчина достал нож и нанёс удар, после чего убежал. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый уже указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.  

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и экспертные исследования, направленные на закрепление и получение новых доказательств по уголовному делу, сообщили в Следственном комитете. 

Установлен подозреваемый в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад
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Теги: знакомства
 
 
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