Установлен подозреваемый в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад

Источник материала: Аргументы и факты

В августе 2001 года в Кричеве была убита 23-летняя местная жительница. Найти преступника тогда не удалось.

Сегодня следственное управление УСК по Могилевской области возобновило расследование по уголовному делу.

При повторном экспертном исследовании предметов и объектов, изъятых в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования, обнаружены следы, указывающие на причастность к совершенному убийству местного жителя.

На момент совершения убийства ему было 20 лет.

В ходе допроса подозреваемый указал, что в августе 2001 года вечером, возвращаясь домой, он встретил девушку, с которой решил познакомиться. Она отказала, тогда мужчина достал нож и нанёс удар, после чего убежал. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый уже указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.