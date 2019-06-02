Установлен подозреваемый в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад

В августе 2001 года в Кричеве была убита 23-летняя местная жительница. Найти преступника тогда не удалось.
Сегодня следственное управление УСК по Могилевской области возобновило расследование по уголовному делу.
При повторном экспертном исследовании предметов и объектов, изъятых в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования, обнаружены следы, указывающие на причастность к совершенному убийству местного жителя.
На момент совершения убийства ему было 20 лет.
В ходе допроса подозреваемый указал, что в августе 2001 года вечером, возвращаясь домой, он встретил девушку, с которой решил познакомиться. Она отказала, тогда мужчина достал нож и нанёс удар, после чего убежал. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Подозреваемый уже указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и экспертные исследования, направленные на закрепление и получение новых доказательств по уголовному делу, сообщили в Следственном комитете.