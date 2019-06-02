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В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни установили 50 информационных электронных табло ко II Европейским играм

03.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни установили 50 информационных электронных табло ко II Европейским играм

В преддверии II Европейских Игр в пунктах пропуска для участников и болельщиков международных соревнований выделены отдельные коридоры, которые обозначены логотипом Игр.

Спортсменам и болельщикам, для которых на период соревнований установлен упрощенный порядок оформления, необходимо будет проследовать на такой коридор и представить паспорт, а также документы на транспортное средство.   
 
Всего в пунктах пропуска таможни функционирует 50 новых электронных табло. Сегодня на экранах отображаются меняющиеся картинки с обозначением «красного»/«зеленого» коридоров и логотипом Игр, а также транслируется визуальная информация о порядке перемещения товаров через границу.
 
В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни установили 50 информационных электронных табло ко II Европейским играм
 
Такие электронные табло размещены на автобусном и легковом каналах в пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Информация отображается как на въезде в страну, так и на выезде из нее, что позволяет въезжающим в Беларусь гостям визуально ознакомиться с порядком перемещения товаров, а также напомнить нашим гражданам при выезде, что подлежит декларированию по возвращении в страну.
 
В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни установили 50 информационных электронных табло ко II Европейским играм
В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни установили 50 информационных электронных табло ко II Европейским играм
#подготовка евроигры
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В преддверии II Европейских Игр в пунктах пропуска для участников и болельщиков международных соревнований выделены отдельные коридоры, которые обозначены...
 
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