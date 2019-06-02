В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни установили 50 информационных электронных табло ко II Европейским играм

Источник материала: Вороновская газета





В преддверии II Европейских Игр в пунктах пропуска для участников и болельщиков международных соревнований выделены отдельные коридоры, которые обозначены логотипом Игр.

Спортсменам и болельщикам, для которых на период соревнований установлен упрощенный порядок оформления, необходимо будет проследовать на такой коридор и представить паспорт, а также документы на транспортное средство.

Всего в пунктах пропуска таможни функционирует 50 новых электронных табло. Сегодня на экранах отображаются меняющиеся картинки с обозначением «красного»/«зеленого» коридоров и логотипом Игр, а также транслируется визуальная информация о порядке перемещения товаров через границу.





Такие электронные табло размещены на автобусном и легковом каналах в пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Информация отображается как на въезде в страну, так и на выезде из нее, что позволяет въезжающим в Беларусь гостям визуально ознакомиться с порядком перемещения товаров, а также напомнить нашим гражданам при выезде, что подлежит декларированию по возвращении в страну.





