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Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь

03.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Глава государства встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон летом посетит с официальным визитом Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, передает корреспондент БЕЛТА.

«В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш Президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита — те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда», — сказал Александр Лукашенко.

Пока ожидается, что Президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, реализацию достигнутых ранее договоренностей. «Пусть ближе познакомится с нашей страной, она отличается по природе от вашей: у вас больше гор, у нас их, к сожалению, нет. Хотя у вас есть и такие места, как у нас в Беларуси. Я их видел, он возил меня в эти районы, — отметил Президент. — Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить».
 
Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь
 
Александр Лукашенко добавил, что в этой связи особенно важно обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, ход выполнения последних договоренностей. «У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать — это выгодно и нам, и вам», — подчеркнул глава государства.

Ранее страны договорились высадить в Беларуси сады дружбы. Плодовые культуры из Таджикистана уже есть в Брестской и Гомельской областях. «Если пойдет это, вы будете пионером в Беларуси по передвижению садов крайнего юга, некогда великой страны Советского Союза, сюда, в северную Беларусь. Я думаю, что должно получиться», — подчеркнул Президент.

Во время встречи также затрагивалось развитие промышленной кооперации между странами, в том числе работа сборочного производства белорусской тракторной техники в городе Гиссар. «В этом году, по-моему, они выпустили уже пятьсот тракторов. Есть большой спрос в соседних государствах. Мы готовы и дальше развивать наше совместное предприятие в том плане, как мы и договаривались», — сказал глава государства.

Наряду с позитивными примерами в двусторонних отношениях Президент высказал настороженность падением товарооборота с Таджикистаном. «Над этим надо МИД и правительствам поработать, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. И активнее надо выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией», — резюмировал Александр Лукашенко.

Товарооборот Беларуси и Таджикистана в 2018 году составил $37,4 млн, сократившись почти на 13%. При этом белорусский экспорт достиг $33,4 млн, импорт — $4 млн. С начала этого года взаимная торговля между странами также показывает не лучшие показатели. В январе-марте товарооборот снизился до $8,1 млн, составив 70,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Беларусь поставляет в Таджикистан трактора и седельные тягачи, сахара, древесно-стружечные плиты, ковры и напольные покрытия, шины. Из Таджикистана импортируются сушеные фрукты и плоды, орехи, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа, текстильная одежда.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон летом посетит с официальным...
 
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